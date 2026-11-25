Westcol se llevó todas las miradas en su visita al Congreso de la República. Allí estuvo con el presidente de la corporación, Honorio Henríquez, y el procurador Gregorio Eljach con ocasión de los cien años del Capitolio.

Estos son los rostros y nombres de dos de los asaltantes del Éxito de Cartagena

Como es usual, realizó un streaming con miles de personas conectadas. En esa conversación trató de muchos temas, incluidos los últimos sucesos ocurridos en el país.

Y allí hizo una declaración que llamó mucho la atención sobre el secuestro de más de 30 personas en un Éxito de Cartagena.

“Vea lo que pasó ahorita en el Éxito. Eso es por estar viendo GTA, papi, eso es por estar viendo GTA; no imitan, huevón, lo que ve la gente y por eso es que pasan estas cosas. Sí, brother, a más de uno le da rabia ahí en el chat porque hay más de uno que caería también, hay más de uno que cae limitado. Son mucha gente, bro, sabes que es verdad”, dijo.

El comentario generó una gran conversación en redes sociales y Westcol publicó un trino: “Estaba jodiendo, tirándome un CHISTE con mi gente antes de empezar el streaming y este mundo de la política vive tan amargado, esta gente vive en una constante guerra que todo para ellos es un problema, hasta un chistecito, jaja. Igual el que pone el tweet es como el 99 % del que ve un clip; solo ve el clip. El que esté interesado vea el streaming completo, que está muy duro y va más allá de ese chiste todo lo que estamos haciendo por el cambio”.