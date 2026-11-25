Tras una jornada de atención a la emergencia de orden público que se presentó en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay llegó al Congreso de Infraestructura, organizado por la CCI, en la capital de Bolívar. El mandatario local había participado durante varias horas en un consejo de seguridad con el Gobierno nacional y en reuniones para coordinar la respuesta de las autoridades ante la toma de rehenes en un almacén Éxito del sector de La Castellana. Las familias de las personas retenidas permanecían a la espera de una intervención que permitiera su liberación.

Durante un panel de alcaldes en el Congreso de la CCI, con la participación de Federico Gutiérrez, de Medellín, y Alejandro Char, de Barranquilla, Turbay fue consultado sobre su relación con el anterior Gobierno nacional y con la actual administración.

En respuesta, Turbay recordó las visitas del expresidente Gustavo Petro a la ciudad: “Petro fue el presidente que más vino a Cartagena y el que menos visitó barrios”. El alcalde cuestionó que, pese al discurso del exmandatario sobre su cercanía con los sectores populares, sus visitas no se tradujeran en soluciones para las comunidades. Según manifestó el burgomaestre, “venía a la Heroica, pero nunca a solucionar problemas”.

Según Dumek Turbay, su relación con el actual Gobierno ha sido distinta: “Con el actual presidente no solo he desayunado, sino almorzado y cenado”.

Congreso Nacional de Infraestructura Foto: El País

Asimismo, señaló que, mientras durante los cuatro años del Gobierno anterior solo pudo reunirse con dos ministros, en los últimos tres meses ha sostenido 25 encuentros.