Luz Marina Gordillo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, sorprendió este martes, 24 de noviembre, en la Comisión Séptima porque terminó aliada con sus colegas del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón, para cuestionar a su compañero de bancada, Juan Felipe Corzo, porque, según ella, no reprogramó el debate de control político contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo.

“Es vergonzoso que yo tenga que rogarle que me agende este debate”, le manifestó Restrepo.

Y recordó que desde julio de 2026 ella y algunos de sus compañeros intentan escuchar a la directora Restrepo y no lo han conseguido.

“Estoy en el mismo sentido de los colegas del Pacto Histórico, del doctor Mondragón y la doctora Mafe (Carrascal). Yo quiero, presidente, que le cuente a la Comisión Séptima por qué no agendaron el debate el día de hoy”, dijo Gordillo a Juan Felipe Corzo.

“Una cosa es que usted la quiera proteger (a la directora del ICBF), que tenga sus arreglos por debajo de la mesa, pero no perjudique a la Comisión. Qué vergüenza”, le dijo Gordillo a Corzo.

La directora del Icbf no se quedó callada y respondió a Gordillo.

“A mi juicio, la representante Luz Adriana Gordillo busca darse un bañito de popularidad con esa citación. Lo que sí me extraña es que el Centro Democrático se preste para semejante espectáculo”.

En los pasillos de la Cámara, algunos sectores políticos especulan sobre si este caso se trata de un nuevo episodio del petro-uribismo.