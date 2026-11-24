El caso de Luz Verónica Estrada ha sacudido las toldas del Pacto Histórico. El partido le pidió a la congresista la renuncia, tras conocerse los títulos falsos que presentó, y sus directivas han salido públicamente a cuestionar a la parlamentaria.

Verónica Estrada, desaparecida; nadie sabe del paradero de la congresista y no le contesta ni a su bancada

Carolina Corcho, quien fue la cabeza de lista al Senado de esa colectividad, también se apartó de Estrada.

“Rechazo las calumnias que se levantan desde algunos medios de comunicación, que buscan escalar una espiral desinformativa para enlodar mi nombre, expresando que ‘soy la madrina política de Verónica Estrada’. Al respecto debo expresar que en el momento de la consulta y en la actualidad no hago parte de los órganos de dirección del Partido Pacto Histórico, no hicimos parte de los comités de ética que establecieron los filtros para la consulta”, dijo Corcho.

Y luego detalló: “Conocí a la Señora Verónica después de que se surtió todo el proceso de selección y elección de la lista cerrada. Me relacioné con ella en función de la campaña que me correspondió adelantar con todos y todas las integrantes de las listas regionales como la nacional, en mi condición de cabeza de lista del Senado. Rechazo la conducta de algunos medios de comunicación, de amplificar de manera artificial un supuesto madrinazgo mío con la señora Verónica, que lo que busca es dejar una huella mediática y digital de mi nombre alrededor de un escándalo con amplio cubrimiento”.

SEMANA conoció que la congresista Estrada, quien no ha dicho que vaya a renunciar, se esfumó y no le contesta ni siquiera a los miembros de su partido.