El procurador general Gregorio Eljach le dio a la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada, una fuerte estocada en medio del escándalo porque falsificó su título de bachiller y profesional de la Universidad Nacional: la suspendió provisionalmente de la Cámara durante tres meses.

Lo hizo como medida preventiva y evitando que continúe en su cargo y entorpezca la investigación disciplinaria que el organismo adelanta en su contra.

La suspensión de Eljach fue más efectiva que el Pacto Histórico, que le pidió la renuncia a Estrada y que, se suponía, le quitaría este lunes la voz y el voto.

También fue más rápida que la Comisión de Ética de la Cámara que, apenas hoy, designó al representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, como investigador de las tres demandas contra la parlamentaria por la falsificación de sus títulos universitarios.

La congresista del Pacto Histórico Verónica Estrada. Foto: Semana/Colrpensa

Sin embargo, la suspensión provisional de la Procuraduría no cayó bien en algunos sectores del Pacto Histórico.

La representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, escribió en su cuenta oficial de X: “Tan rápida la Procuraduría para actuar sobre elegidos por voto popular, sobre quienes no tiene competencia, pero no tanto para actuar, por ejemplo, sobre Felipe Cardenas, director de la Dian, que no declaró conflictos de interés y está actuando para presuntamente favorecer a la firma de abogados de Abelardo De La Espriella, incluso ha actuado como contraparte en un pleito contra la misma Dian que hoy dirige. ¡Pilas, Procuraduría, ahora no empiecen con que estoy justificando lo primero, estoy haciendo énfasis en la incompetencia para actuar en los segundo".

No obstante, Carrascal y el Pacto Histórico guardaron silencio cuando el procurador Gregorio Eljach ordenó la suspensión provisional de la Cámara de Gloria Arizabaleta, la expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, también perteneciente al petrismo, porque decidió suspender al presidente Gustavo Petro el 10 de junio de 2026 hasta el 21 de junio, después de la segunda vuelta presidencial.

Gustavo Petro y Gloria Elena Arizabaleta, excongresista. Foto: Semana.

Arizabaleta argumentó que Petro intervenía abiertamente en política y, si seguía al frente de la Casa de Nariño, podría interferir en los comicios. Al final, Petro siguió en el poder y ella quedó por fuera de la Cámara las últimas semanas de su período legislativo e investigada por la Corte Suprema.

El Pacto Histórico, la corriente política a la que Arizabaleta perteneció, la destrozó. Incluso, celebró la decisión del procurador Eljach de retirarla del cargo.

En esa oportunidad, los compañeros de Arizabaleta no argumentaron que Gregorio Eljach no era competente para suspenderla de la Cámara.

La Representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, también opinó sobre la decisión del procurador contra Estrada: “La procuraduría acaba de suspender a la representante provisionalmente, y en el Pacto estamos de acuerdo con las medidas disciplinarias a las que haya lugar, pero que el rasero sea el mismo para todos. ¿Para cuándo los ministros y altos funcionarios de Abelardo que han mentido con títulos y experiencia? ¡Exijo que la Procuraduría tome las mismas medidas para todos los funcionarios que mienten!“.

Tras la decisión de la Procuraduría, Verónica Estrada no es más representante a la Cámara. Por su parte, la Comisión de Ética hace lo propio y lo más posible es que también la suspenda en las próximas semanas.