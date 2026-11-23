SEMANA conoció el auto que expidió la Procuraduría General de la Nación para ordenar la suspensión provisional contra la congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, una semana después de que se conoció que habría falsificado su título de ingeniera de minas de la Universidad Nacional.

Desde el despacho del procurador Esiquio Sánchez, delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, ordenaron: “Suspender provisionalmente a Luz Verónica Estrada Holguín del ejercicio del cargo de Representante a la Cámara por el Pacto Histórico por el Departamento de Antioquia, electa para el periodo 2026 – 2030”.

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La decisión detalló que desde el pasado 19 de noviembre, hace apenas cuatro días, se abrió investigación disciplinaria contra Estrada porque en el año 2021 habría falsificado su título profesional de la Universidad Nacional, la tarjeta profesional que la acreditaba en esa área y los documentos los habría utilizado como contratista de la Dian y, al parecer, los aportó al Congreso de la República.

Desde la Procuraduría explicaron que la suspensión de Estrada está regulada en el Código Disciplinario por el término de tres meses, cuando los hechos pueden ser calificados como falta gravísima o grave, y se evidencie que su permanencia en el cargo interfiera en el trámite de la investigación, la continuación de la falta o su reiteración.

Así mismo, la decisión recordó que la Corte Constitucional avaló ese tipo de medidas cautelares cuando se orienta a la protección de principios y valores superiores al Estado y su imposición no implica un pronunciamiento anticipado; por ende no afecta los principios de la buena fe, la presunción de inocencia o el derecho al buen nombre.

Ese pronunciamiento de la Corte también dejó claro que para una suspensión provisional el sancionado debe estar ejerciendo el cargo, la medida se impone durante la etapa de investigación, las conductas se califican como falta gravísima o grave, y su aplicación se ordena cuando existan “serios elementos de juicio”.

La Procuraduría concluyó en el caso concreto: “Teniendo en cuenta la naturaleza de la falta y el cargo que ostenta la investigada (Verónica Estrada), se colige que existen circunstancias objetivas que permiten deducir de manera seria y razonada que su permanencia en el cargo, puede dar lugar a que la disciplinada interfiera en el trámite de la actuación”.

Así fue como el procurador Esiquio consideró que la medida cautelar contra Estrada “satisface con suficiencia los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad” que estableció la Corte Constitucional en este tipo de sanciones.

La Procuraduría también explicó que la medida busca evitar que la congresista del Pacto Histórico utilice su investidura para interterir en el curso de la investigación mediante ocultamiento, alteración u obstrucción en la entrega de documentan que puedan servir como prueba en la investigación en su contra.