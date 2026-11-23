Los controles viales hacen parte de las estrategias de las autoridades para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes. Durante estos procedimientos, los conductores pueden ser requeridos para presentar sus documentos, atender las indicaciones de los funcionarios y responder por posibles infracciones. Sin embargo, las facultades de los agentes no sonn ilimitadas y están reguladas por el Código Nacional de Tránsito.

La Ley 769 de 2002 establece que los agentes de tránsito tienen funciones de regulación, vigilancia y control de la circulación. Esto significa que pueden intervenir cuando identifican comportamientos contrarios a las normas, como conducir excediendo los límites de velocidad, estacionar en lugares prohibidos, no respetar un semáforo o circular sin los documentos y requisitos exigidos.

Cuando encuentran una posible infracción, pueden ordenar la detención del vehículo y elaborar una orden de comparendo. No obstante, hay una diferencia importante: el comparendo no es lo mismo que una multa definitiva. Se trata de una citación para que el presunto infractor comparezca ante la autoridad competente y pueda aceptar los hechos o ejercer su derecho a la defensa.

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El artículo 135 del Código Nacional de Tránsito establece el procedimiento que debe seguirse y contempla la entrega de una copia al conductor. Además, el artículo 129 señala que el informe debe identificar al agente que lo realiza mediante su nombre y número de placa, junto con los datos del presunto infractor.

Límites de los agentes de tránsito

El Ministerio de Transporte se pronunció sobre los límites de estas actuaciones en un concepto jurídico del 30 de enero de 2026. La entidad explicó que los agentes no están autorizados para iniciar persecuciones vehiculares con el propósito de detener a un conductor que presuntamente cometió una infracción.

El documento también señala que no están facultados para utilizar la fuerza física contra presuntos infractores ni realizar maniobras para cerrarles el paso mientras conducen. Si una persona se da a la fuga, el agente puede elaborar el comparendo posteriormente, siempre que cuente con pruebas suficientes que acrediten la conducta.

Otra limitación tiene que ver con las inmovilizaciones. Los funcionarios no pueden decidir arbitrariamente llevar un vehículo a los patios: esta medida debe estar respaldada por una causal expresamente contemplada en la normativa de tránsito y cumplir el procedimiento correspondiente.

El Ministerio también precisó, en un concepto del pasado 23 de julio de 2026, que los auxiliares de tránsito no tienen las mismas facultades de los agentes y no están autorizados para imponer comparendos por cuenta propia.