Gustavo Puerta estuvo presente en el partido de Olympiacos vs. Iraklis (6-2) por la undécima jornada de la Superliga de Grecia. El vallecaucano fue visto en muletas y con dificultad para caminar producto de la lesión de rodilla que sufrió con la Selección Colombia en amistoso ante Chile.

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De acuerdo a los resultados que arrojó la resonancia, Puerta sufrió un esguince y estará fuera de las canchas hasta principios del próximo año.

Por fortuna su lesión no comprometió los ligamentos cruzados de su pierna izquierda, lesión que hubiera significado ponerle fin a la temporada en pleno mes de noviembre. Lo importante ahora es cuidarse de cualquier esfuerzo extra que pueda ocasionar un problema más grave.

Imanul Alguacil, técnico de Olympiacos, lamentó que no pueda contar con el mediocampista colombiano; sin embargo, respiró tranquilo al enterarse que su diagnóstico no fue tan grave como se esperaba tras verlo salir entre lágrimas del Estadio Monumental de Santiago.

Este fin de semana, de regreso en El Pireo, se vio a Gustavo Puerta caminando con asistencia de las muletas por los pasillos del estadio y recibiendo el cariño de Kostas Karapapas, directivo del club griego.

Olympiacos ganó sin Gustavo Puerta

Aún con la sensible baja de Gustavo Puerta, Olympiacos goleó a Iraklis en condición de local y se consolidó en el segundo lugar de la tabla por detrás de Panathinaikos.

Lorenzo Scipioni, volante argentino de 21 años, fue el encargado de tomar el lugar de Puerta y respondió con creces a la exigencia. Además de cumplir con las obligaciones de su posición, marcó el primer gol del partido a los 26 minutos.

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Alguacil aseguró que cuenta con jugadores de calidad para reemplazar a los lesionados. “Tenemos a Fortounis, Zota Silva, Scipioni que pueden llenar las ausencias. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada jugador, eso es lo que estamos tratando de hacer. Cuando logramos hacer eso, no tenemos problema y ninguna ausencia cuenta porque nuestros jugadores tienen gran calidad”, dijo.

“Si logramos mantener este nivel de forma constante, el Olympiacos alcanzará el lugar que le corresponde en todas las competiciones. Pero también somos conscientes de que, cuando no podemos jugar desde el centro, podemos cambiar nuestro juego y jugar por las bandas. Nos adaptamos según las necesidades de cada partido”, añadió.

El jueves contra AC Milan

Uno de los grandes exámenes de la temporada para Olympiacos será el jueves, 26 de noviembre, recibiendo al AC Milan por la quinta jornada de la Europa League.

Este era uno de los partidos que Gustavo Puerta quería jugar; sin embargo, tendrá que alentar a sus compañeros desde la tribuna mientras obtiene el alta médica para regresar a las canchas en enero.