Alci Acosta, uno de los cantantes más reconocidos en el país, atraviesa una etapa complicada debido a varios problemas de salud que han afectado tanto su vida personal como su carrera artística. El reconocido intérprete, recordado por sus canciones románticas y su trayectoria en la música, confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata y compartió detalles sobre el difícil proceso que enfrenta.

Alci Acosta salió de UCI y confirmó cómo avanza su recuperación: “Este momento tan crítico”

Durante una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, el artista habló abiertamente sobre su estado de salud y reconoció que, por el momento, no tiene condiciones para regresar a los escenarios.

Esta noticia representa para él un momento bastante difícil, y para sus seguidores también, pues están acostumbrados a disfrutar de su voz y sus presentaciones.

“Estamos pasando un momento bastante complicadito, por ahora no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar”, dijo el músico al hablar de la situación que atraviesa.

Según contó, las primeras señales aparecieron mientras realizaba una presentación en Cuenca, Ecuador. En ese momento comenzó a sentir un fuerte dolor en una de sus piernas, molestia que continuó durante su recorrido por Quito, Bogotá y Barranquilla.

Debido a que el dolor estaba aumentando, sus hijos decidieron llevarlo a un centro médico para conocer qué estaba ocurriendo.

Después de los respectivos exámenes, recibió el diagnóstico que cambió totalmente su panorama de salud. “Tengo un cáncer en la próstata”, reveló durante la charla.

Como parte del tratamiento, los especialistas decidieron hacerle cinco sesiones de radioterapia. Actualmente, el cantante permanece a la espera de nuevo resultado médicos que permitan establecer cómo ha respondido su organismo al procedimiento.

El artista presentó algunos inconvenientes y tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico. Foto: Instagram: @alciacostac

Sin embargo, el cáncer no ha sido la única dificultad que ha tenido que enfrentar, Alci también presentó complicaciones relacionadas con su presión arterial, situación que lo llevó a cuidados intensivos.

Al recordar esos momentos, reconoció la gravedad de lo sucedido: “Ya prácticamente no daban nada por mí, el momento fue crítico”.

A este panorama se suma un procedimiento médico que debe hacer de manera frecuente. El artista explicó que actualmente necesita someterse a diálisis cada dos días, durante aproximadamente cuatro horas. “En la actualidad se me está haciendo diálisis un día de por medio”, añadió.

“Sigue en manejo conservador”: Checo Acosta dio novedad en la salud de Alci Acosta, tras un día de ser ingresado a UCI

Las dificultades también han tenido consecuencias en su carrera musical, pues debido a los cambios en su voz y los problemas para alcanzar las notas más altas, tuvo que cancelar compromisos artísticos dentro y fuera de Colombia.

Pese a las circunstancias, el cantante conserva el optimismo y encuentra en sus hijos un apoyo fundamental. Mientras espera noticias sobre su evolución, dejó claro que no pierde la esperanza: “Estoy haciendo la lucha y poniéndole esperanza, que es lo más importante”.