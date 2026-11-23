Colombia busca dejar huella en Miss Universo 2026 con una propuesta que combina elegancia, creatividad y elementos representativos de su identidad.

María Alejandra López Pérez, encargada de llevar la bandera nacional en el concurso de belleza, sorprendió durante su presentación en San Juan, Puerto Rico, al lucir un traje típico inspirado en una de las riquezas naturales más reconocidas del país, las esmeraldas.

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La propuesta, llamada “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”, fue creada por el diseñador colombiano Randy Severiche. Su intención e inspiración fueron convertir esta piedra preciosa en una representación de la cultura, el talento artesanal y el orgullo de todo un país.

El vestido llamó la atención por sus tonalidades verdes y doradas, además de una estructura que incluye un top asimétrico, una falda con cola, guantes adornados con pedrería y una corona que complementa el conjunto.

Las formas cristalinas y una amplia capa también hacen parte de la propuesta, que busca recrear el brillo característico de las esmeraldas.

A través de sus redes sociales, la representante colombiana compartió algunos detalles sobre el significado de esta creación y destacó que no se trata únicamente de un diseño llamativo, sino de una manera de mostrar al mundo los elementos que identifican el país.

“Inspirado en la majestuosidad de las esmeraldas colombianas, este traje nacional combina formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa que refleja nuestra riqueza natural, identidad y talento artesanal”, explicó María Alejandra.

Además, la candidata resaltó el mensaje que acompaña el vestuario y su intención de representar los sentimientos de los colombianos.

“Más que una esmeralda hecha mujer, es el símbolo de la esperanza, la unión y los sueños de todo un país que brilla con luz propia”, agregó.

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¿Quién es Randy Severiche, diseñador del vestido de esmeraldas de Miss Colombia?

Randy Severiche, el diseñador de esta obra maestra, es un empresario originario de Soledad, Atlántico, que ha construido su trayectoria alrededor de los trajes de fantasía, la moda para reinas de belleza y las creaciones relacionadas con las tradiciones colombianas.

Su acercamiento al mundo de la confección comenzó por influencia de su abuela, quien también era modista. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo propio en el que aparecen referencias a la biodiversidad y la cultura nacional, como el río Magdalena, Macondo, las mariposas y las orquídeas.

Por medio de Randy’s Beauty House, su marca, trabaja especialmente con candidatas y reinas de belleza. Esta vez, su propuesta pone las esmeraldas en el centro de atención y lleva un símbolo colombiano al escenario internacional.

María Alejandra López, la actual representante de Colombia en el certamen de belleza mundial, tiene 32 años, nació en Pereira, Risaralda, es ingeniera industrial y cuenta con experiencia en concursos como Miss Mundo Colombia y Miss Grand International.

Luego de obtener el título de Miss Universe Colombia 2026, asumió el reto de representar al país en la edición número 75 de Miss Universo.