Para este lunes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

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Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este lunes 23 de noviembre de 2026

Aries

“Un aviso de última hora podría moverte los planes. Lee hasta abajo antes de hacer corajes, que ahí puede venir la solución. Si te invitan a algo que se sale de tu presupuesto, propón otro plan. Y si un chiste con alguien más ya le incomoda a tu pareja, hablen de eso antes de volverlo costumbre”.

Tauro

“Si siempre cruzas media ciudad para ver a alguien, propón que esta vez se encuentren a la mitad. Si se le hace mucho, imagínate lo que tú llevas haciendo desde hace meses. Y si por la noches extrañas a alguien de tu familia, mándale un audio para que lo escuche al despertar”.

Géminis

“Si andan diciendo que tu proyecto ya se enfrió, aprovecha la primera oportunidad para enseñar lo que ya funciona. Una amistad podría necesitar que la escuches un rato. Y antes de salir de la reunión, revisa que traigas las llaves y el celular. El coqueteo sale más barato si no tienes que cambiar la chapa”.

Cáncer

“Antes de aceptar algo que te va a cambiar los horarios, piensa cómo te quedaría un martes cualquiera. Una amistad podría tantear si te gusta. Contéstale con cariño y claridad. Y si alguien solo te busca a puerta cerrada, pregunta si también le entran ganas de verte con la ropa puesta”.

Leo

“Si ya sabes a qué hora te hablan para cobrarte, adelántate y pregunta cuánto debes y qué puedes abonar. En tu familia podrías enterarte de por qué alguien se alejó tantos años. Y si de pronto te arreglas para ver a esa amistad con la que antes salías en chanclas, criatura, ahí ya cambió algo”.

Virgo

“Si se cae un plan, bájale al gaznate antes de desquitarte con quien nomás te preguntó qué querías cenar. Un familiar va a agradecer que te quedes a platicar después de comer. Tus números de la suerte para el fin de semana son el 2, el 8 y el 4″.

Libra

“Alguien del pasado podría volver con un ‘nomás te quería contar’ y acabar pidiéndote que respondas por un asunto ajeno. En una fiesta, si te quieren sacar la versión de un pleito viejo, sigue bailando. Y si tienes pareja, recuperen un plan que les daba gusto hacer juntos”.

Escorpio

“Bájale a las carreras, que subir escaleras con el celular en una mano y media casa en la otra te puede costar un buen sentón. Alguien de tu mismo signo podría darte más tranquilidad de la que esperabas. Si sale una chamba más estable, confirma cuándo entrarías antes de soltar la que tienes”.

Sagitario

“Recoge la casa antes de que llegue el ‘estamos afuera’ y sigan los calzones secándose en la silla. Si un familiar te cuenta una decepción amorosa, guárdate el ‘te lo dije’ y escúchalo. Y un mensaje podría confirmarte ese encuentro que ya te tiene de buenas desde antes”.

Capricornio

“Un amor del pasado podría invitarte a repetir un plan que antes les encantaba. Acuérdate también de cómo quedaron la última vez. En la chamba, pide los avances antes de la mera hora. Si te pagan un extra, abónale a esa deuda que te trae con el ojo pelón y, si alcanza, date un gusto”.

Acuario

“Ya hay quien quiere saber si contigo va a haber noviazgo o si nomás le toca guardar el asiento. Habla claro. Si andas sin compromiso, una reunión que pensabas saltarte podría dejarte a solas con una amistad y con ganas de proponerle otra salida”.

Piscis

“Alguien podría confesarte que le gustas justo cuando ya te ibas. Disfruta el pegue y espérate tantito antes de prometer exclusividad si todavía traes otros dos chats bien atendidos. También se asoman un cobro que ya te habían aplazado y un viaje que se va a poner bueno con un plan improvisado”.