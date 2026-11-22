Maleja Restrepo compartió una anécdota que vivió junto a Pipe Bueno durante una visita a su casa. La presentadora recordó este momento en una conversación con Paola Jara y lo describió como “un momento humilde” de su vida.

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Aunque ella contó la historia mientras se reía, su esposo, Tatán Mejía, no pudo ocultar la vergüenza que le produjo recordar lo ocurrido.

Según contó Maleja, Pipe Bueno se encontraba grabando una novela cuando decidió pasar por la casa de la pareja para saludarlos.

El encuentro iba con tranquilidad y los tres estaban conversando junto a Tatán, hasta que un ruido inesperado cambió el rumbo de la reunión.

“Estábamos muertos de la risa los tres con Sebas y de un momento a otro sonó dizque (un peo). Pao, ya llega una edad en la que la leche deslactosada con lactosa (risas)”, contó la presentadora al recordar el instante que terminó convirtiéndose en una situación incómoda.

Maleja explicó que necesitaba salir del momento como pudiera y optó por recurrir al humor para quitarle importancia.

Por eso, decidió dirigirse al cantante con una frase que sorprendió a quienes escucharon la historia: “Te tengo las trompetas para tu próximo concierto”.

La reacción de Tatán Mejía también hizo parte de la anécdota. Mientras Maleja contaba lo que había pasado sin mayores reparos, él manifestó su pena y dejó ver que no estaba muy cómodo con que ese recuerdo saliera a la luz.

Maleja Restrepo Foto: YouTube Vos podés

La diferencia entre la espontaneidad de ella y la vergüenza de él terminó añadiendo un toque divertido al curioso momento que vivió y que contó.

La historia no tardó en viralizarse por redes sociales y llegó hasta el propio Pipe Bueno. El cantante encontró la publicación y decidió participar en los comentarios, demostrando que también se tomó con humor lo que había ocurrido durante aquella visita.

“La verdad es que hasta olía bien jajajajaja !! A esa pareja se les perdona todo porque son una chimba. Un pedito se le cae a cualquiera o bueno eso aprendí ese día”, escribió el artista, provocando nuevas reacciones entre los usuarios.

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Mientras algunos seguidores celebraron la confianza con la que Maleja contó lo que pasó, otros destacaron la manera en que el cantante se sumó a la broma.

Así, un momento cotidiano y bastante inesperado terminó dando de qué hablar en redes sociales y mostrando la cercanía todos ellos.