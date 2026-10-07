Así reaccionó Maleja Restrepo, en video, cuando la confundieron con Greeicy Rendón: “Acaba de dañar la ilusión”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo se han convertido en una de las parejas más reconocidas del entretenimiento colombiano. A lo largo de los años, ambos han compartido diferentes etapas de su relación y de su vida familiar, mientras mantienen una cercana conexión con los seguidores que están pendientes de sus proyectos y de los momentos que muestran en redes sociales.

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Precisamente, una reciente publicación de la presentadora llamó la atención entre los usuarios de plataformas digitales. Según se vio, compartió un video en el que dejó ver una particular situación que experimentó durante uno de sus días habituales, generando todo tipo de reacciones entre quienes siguen de cerca su contenido.

De acuerdo con lo que se detalló, Maleja Restrepo publicó en TikTok un video en el que se le ve compartiendo con una mujer, la cual la confunde con Greeicy Rendón. Aquella persona, emocionada, indica que estaba feliz de tener este encuentro, mientras la famosa no contiene la risa.

En las imágenes, la comunicadora le pregunta a la señora quién cree que es ella, a lo que responde que es la cantante caleña. Allí estaba Tatán Mejía, por lo que también lo confunde con Mike Bahía.

“Usted se tomó foto y todo con nosotros. Nos preguntó por el bebé, gracias (…) Yo me voy a decir algo: yo soy Maleja Restrepo. Yo no soy Greeicy”, dice la actriz.

Entre risas, Maleja le revela que estaba confundida, a lo que la mujer reitera que eso no era así, ya que los seguía por redes sociales. Tatán Mejía continúa conservándole la ilusión a la señora, mencionando que era mentira y sí se trataba de Rendón.

“Mi amor, le acaba de dañar la ilusión (…) Mentira, mentira… Ella es Greeicy, mi amor, no le dañe la ilusión”, dice el creador de contenido.

Muchas personas reaccionaron y sintieron ternura, elogiando también a Restrepo por saber manejar la situación.