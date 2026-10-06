Preocupación por salud de Patricia Silva: apareció en el hospital y habló sobre inesperada situación: “No tuve miedo”

Patricia Silva se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del humor colombiano gracias a su participación durante varios años en Sábados felices. Su talento sobre el escenario, la variedad de personajes que interpretó y su particular estilo le permitieron ganarse un lugar entre las figuras más recordadas del programa de Caracol Televisión.

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Con el tiempo, la humorista también encontró en las redes sociales un espacio para mantener el contacto con sus seguidores. A través de estas plataformas, Silva ha construido una comunidad que, además de seguir sus proyectos profesionales, muestra interés por conocer detalles de su vida fuera de las cámaras y por las diferentes facetas que hacen parte de su historia personal.

Recientemente, Patricia Silva preocupó a miles de sus fieles seguidores con una inesperada publicación, la cual realizó desde el hospital. La celebridad se encontraba recibiendo atención médica por un tema delicado de salud.

Según se conoció, la exintegrante de Sábados felices compartió imágenes desde una clínica de Bogotá, donde se sometió a una biopsia. La famosa mencionó que estaba nerviosa por dicho procedimiento, pero lo había enfrentado.

Silva estaba en la Clínica Reina Sofía, utilizando oxígeno y grabando un video para dar un diagnóstico de lo que estaba pasando en su vida. Allí aclaró que el trato fue muy bueno por parte de los médicos y trabajadores de la salud, quienes llevaron a cabo la endoscopia.

“A toda mi gente del fan page que me hablaron de la biopsia y me dijeron que no tuviera miedo, hoy les quiero decir que me la hicieron y no tuve miedo”, dijo en el post.

De igual manera, expresó su agradecimiento por el apoyo. Dijo que espera conocer pronto los resultados de dicha intervención para prevenir alguna enfermedad.

“Me dieron amor y tenía mucho miedo. Ustedes me animaron y mi doctor hermoso; doctor, siga siendo así con sus pacientes porque la gente necesita es amor, porque venimos con mucho miedo”, concluyó.