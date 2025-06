Patricia Silva, entre lágrimas, expuso cruda ‘jugada’ que destruyó su matrimonio: “La amante iba a mi casa”

Patricia Silva, reconocida humorista, conquistó los corazones de millones de personas con su talento, profesionalismo y carisma en Sábados Felices, formato en el que construyó una sólida carrera. Con el pasar de los años cautivó con su preparación y personajes, convirtiéndose en uno de los rostros emblemáticos de Caracol Televisión.

Sin embargo, lejos de la pantalla chica, la celebridad reunió una bonita comunidad en redes sociales, la cual se interesó en saber más de sus aspectos personales e íntimos. Muchos desconocían una crisis que atravesó la famosa en el ámbito emocional, luego de que su matrimonio se terminara después de 18 años.

De acuerdo con lo que se conoció recientemente, Patricia Silva tuvo que lidiar con una profunda decepción amorosa, luego de que su pareja la traicionara y acabara con el vínculo que habían construido. Pese al dolor que cargaba en su interior, la artista siguió su camino y trató de salir adelante.

En un diálogo con Graciela Torres para el pódcast ¿Qué está pasando?, la también actriz abrió su corazón y compartió cómo fue sobrellevar este golpe sentimental, ya que debía hacer reír a otros mientras, internamente, estaba destruida.

“Yo me separé hace dos años, y aunque el matrimonio fue largo, duré mal un año entero, luego del divorcio. Tuve que seguir haciendo ‘shows’ mientras estaba muerta por dentro. Me subía al escenario y me transformaba en otra persona, pero apenas terminaba, volvía a mi casa completamente vacía”, contó en el espacio.

La humorista abrió su corazón sobre una etapa dura de su vida. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

La famosa reveló que en ese momento, donde todavía integraba Sábados Felices, tuvo que poner una cara distinta para cumplir con sus labores, pese a que sus compañeros y jefes se percataban de que algo no andaba bien.

“Un día, mi director me miró y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Yo le pregunté: ‘¿Lo hice mal?’ y me respondió: ‘No, pero se nota que estás muy mal’. Había un aura horrible en mí. Salir a hacer reír a la gente cuando tienes el corazón destrozado es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir", contó.

Patricia Silva fue contundente sobre el impacto que significó descubrir esta infidelidad, ya que tuvo que reconstruirse y salir poco a poco.

“Fue un matrimonio donde fui completamente feliz, por eso fue tan duro. Me cogieron con los calzones abajo, literalmente, al tener que enfrentar una situación inesperada. Eso te afecta psicológicamente muy fuerte, muy mal. Tuve que pillar”, mencionó.

La humorista no dudó en referirse a la mujer que se metió en su matrimonio, revelando que se trataba de una joven, la cual se llevaba 30 años con su expareja. Aunque ella no la culpaba por la traición, sí le dolía la forma en la que le jugaron, pues el hombre llegó a meterla al apartamento a escondidas.

“La niña no tiene la culpa, porque ella no me conocía. Incluso llegó a ir a mi casa, la metió al apartamento, fuimos a fiestas. Pero lo que me dolió fue sentir que la mujer que estuvo con él en las buenas y en las malas fue reemplazada por alguien 30 años menor. Eso te hace cuestionar muchas cosas”, dijo al inicio.

“Cómo puede una mujer ser feliz encima de la desgracia de otra. Eso es karma. Lo que tú siembras, lo cosechas”, comentó.

En cuanto a la relación con aquel hombre, la comediante indicó que no tenían contacto desde que se separaron, enterándose únicamente de que se había accidentado. En sus declaraciones, fue puntual en que no le deseaba el mal, esperando que Dios lo cuide.