‘Sábados Felices’ despide a humorista en pleno programa; no aguantó el llanto al decirle adiós a sus compañeros

Patricia Silva es una comediante que ha estado desde los inicios del programa, logrando ganarse el cariño, la admiración y el corazón de los televidentes colombianos durante sus 50 años de emisión ininterrumpida. El legendario programa no quiso pasar desapercibido su retiro y decidieron prepararle una emotiva despedida en vivo, donde las lágrimas no faltaron.

“Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”, precisó en ese momento.