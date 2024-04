El comediante Piter Albeiro será papá de nuevo; este es el nombre y género del bebé

“ Me encanta ser papá, yo nací para eso, soy un tipo que disfruta ser papá y ya mi muchacho está cumpliendo casi 15 años y ya él todo lo sabe, no quiere que le diga nada”, dijo.

¿Cómo se llamará el nuevo integrante?

Habló sobre su matrimonio y confesó al medio citado que “me caso el 9 de noviembre con el favor de Dios. Quiero que venga mi familia, la familia de ella, me gusta ese mes. Creo que con la bendición de Dios las cosas salen mejor, que vengan hijos también porque ya mi muchacho tiene 15 años y se va para universidad. Me siento en la obligación no solo tener hijos, sino de demostrarle que soy un buen papá. Hemos hecho una bonita familia, en mi casa la adoran”.