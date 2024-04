Vergüenza mundial: inauguraron colegio en honor al terrorista Gentil Duarte. Nadie lo impidió y hubo hasta himno de las Farc. ¿Qué dice el Gobierno Petro?

Ante la insistencia de si las disidencias de las Farc tendrían una participación directa en la escena, el alcalde reiteró que no tiene información oficial que sostenga que hay presencia de estructuras insurgentes en su municipio. Y se declaró sorprendido por el nombre del colegio.

“Me sorprendió el video que dice que se va a llamar alusivo a un líder guerrillero. Si va a entrar a funcionar, debería concertarse el nombre de la institución con las autoridades. Si va a funcionar legalmente, no se le puede hacer apología al delito”, concluyó el mandatario.

Según se reporta, el internado que pretendían llamar Gentil Duarte es un fracaso del Estado. “Esa instalación educativa debería haberla hecho el Gobierno nacional, departamental, el que fuera, no las comunidades, bajo la disciplina de las Farc-EP, que son la autoridad en toda esta región”, manifestó.

El Triunfo –narró– es un minúsculo caserío donde, además, está expuesto un grafiti de Manuel Marulanda, “pero el guerrillero me pidió que no grabara más y me fuera del lugar. Que podía regresar luego”.