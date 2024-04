Este fue el crucial papel de las Farc de Mordisco en la campaña presidencial de Petro, según Andrey Avendaño, jefe negociador del grupo criminal

“Le ha tocado muy difícil”, sentenció Avendaño, antes de decir que todos los poderes le están jugando en contra. Aseguró que el primer mandatario “tiene un equipo de trabajo que tiene la intención de apoyar, pero solo de buena voluntad no se hacen las cosas. Quienes están encargados de ejecutar los recursos en los territorios, a veces, no se han puesto las botas ”.

El comandante respondió a la pregunta de cómo fue el apoyo de las Farc a la campaña de Petro. “Lo que sí le puedo afirmar es que en lo que concierne a nuestra región (Catatumbo), el apoyo que se dio no fue con recursos económicos, el apoyo que se dio fue más moral. Nosotros le dijimos a la gente ‘creemos que el proyecto de Gustavo Petro puede tener alternativas para el país’”, aseguró.

Reiteró que nunca entregaron plata, pero que sí se encargaron de hacerle saber a la gente que ese era el “proyecto” político en el cual creían. “Si a mí me preguntan, doy una respuesta, si a mí me preguntan las comunidades en el territorio cómo veo el proyecto de Petro, respondo que consideramos que es una persona que puede traer unos resultados buenos para el país. Eso se le respondió a las comunidades”, agregó.

Y a su vez, también dijo que tienen una fuerte convicción en los esfuerzos del gobierno, cosa que no les pasó con la propuesta de paz de Juan Manuel Santos. “Es un tema de convicciones, en la medida en que nosotros vemos la paz como la dejación de las armas es un fraude, ya es un fracaso porque condicionamos los fusiles a la paz. A Santos lo que le preocupó en su momento era su Nobel, desarmar a las Farc para poder obtenerlo”.

“Puedo decirle con mucha franqueza que hay un problema de coordinación interna. No puedo decirle mentiras a usted ni al pueblo colombiano. Hay un problema interno frente a las formas de ver e interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. No tenemos confrontación o dificultades a gran escala, hay algunas observaciones que se han venido haciendo. Cuando hablo de nosotros me refiero a quienes nos mantenemos en el proceso porque hay una palabra empeñada”, sostuvo.