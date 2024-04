Urgente: Iván Mordisco, el temido jefe de las Farc, a punto de abandonar el proceso de paz con el gobierno Petro, ¿por qué?

Iván Mordisco, el sanguinario jefe de las disidencias de las Farc, estaría a punto de patear nuevamente la posibilidad de dejar las armas e ingresar a la vida civil. Así lo ha venido revelando SEMANA, mientras el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, no escondió las fracturas internas del grupo armado.

Esa información la maneja de forma reservada el gobierno de Gustavo Petro que ha endurecido su discurso en contra del temido subversivo. “ Quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten ”, pidió el Presidente recientemente.

Petro no tuvo límites para hablar del guerrillero porque conoce sus andanzas.

De hecho, este lunes 8 de abril, en San Vicente del Caguán, Caquetá, el gobierno y el estado mayor central de las disidencias avanzan en las conversaciones, pero Iván Mordisco no llegó. Tampoco sus estructuras.

“Hoy en el Caquetá perdieron la pelea, se quedaron aislados porque la mayoría de la gente de las Farc sí están no solamente respetando el cese al fuego sino con el deseo de avanzar hacia la paz ”, le dijo Otty Patiño a SEMANA.

“Están divididos. Los que se dividieron quedaron en minoría y son las del Cauca. Iván Mordisco casi que quedó en este momento en el aire, él trató de unir a todos y no asistió al encuentro del Caquetá, pero creo que tampoco estaba el frente con el cual tiene, por así decirlo, mayor estabilidad, que es el Carolina Ramírez. Él quiso reunirlos a todos y no quedó ni en un lado ni en el otro. Ojalá, en el futuro próximo, él asuma esa posición de no estar en un lado o en otro, ojalá esté con los que en este momento están buscando la paz”, destacó.