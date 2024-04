Alarmante amenaza de Farc de Iván Mordisco: pide a la población no estar cerca de bases militares, ni patrullas. Anuncia ataques

A través de una comunicación, ese grupo terrorista pidió a la comunidad no estar cerca de bases militares y patrullas, y lanzó a su vez un mensaje al presidente Gustavo Petro, advirtiendo que no cree en “cambios cosméticos”.

“Por parte del gobierno, debería terminar con los ataques, no dar la oportunidad a los enemigos de la paz y de su gobierno para agudizar la guerra. Pero en contra de toda lógica, no solo han seguido con los ataques generalizados, insultos a la comandancia; además, ordena operativos contra el área del Bloque Occidental Jacobo Arenas y Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades a nivel nacional” (sic), dijo.

“Les decimos a los colombianos que dejen de creer las mentiras de los medios de comunicación, entiendan que no atacamos a las FFMM por congeniar con los cerdos uribistas, sino en legítima defensa, no vendemos nuestros principios; lo hemos dicho varias veces y lo seguimos repitiendo, creemos en cambios reales en favor del pueblo, es triste ver como se juega con los sueños de los colombianos en un Congreso de la Republica en que algunos corruptos se imponen contra los cambios, es triste como unos pocos senadores acaban con propuestas para reformar la salud, las pensiones, la justicia. Debe ser el pueblo imponiendo los cambios estructurales a las buenas o por la fuerza, y a eso le seguiremos apostando” (sic), señaló.

“Ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional, les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles” (sic), aseguró la disidencia de Mordisco.