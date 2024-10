Televidentes esperan la renuncia de Cony Camelo tras sus palabras contra Dominica Duque

La última participante en dejar el reality fue Ilenia Antonini, quien se destacó siempre por sus preparaciones en los platos dulces, pero cometió un error que los jurados no dejaron pasar por alto, por lo que quedó por fuera de la competencia en un momento clave del juego.

Luego de la transmisión de un nuevo capítulo, la colombiana resaltó, debido a sus comentarios, al ver que los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch decidieron que no había eliminación.

El reto, que buscaba al décimo tercer eliminado de la competencia, sin embargo, se llevó a cabo en medio de muchas tensiones debido a que los jurados en esta ocasión no evaluaron al plato, sino que decidieron realizar muchas preguntas alrededor de las preparaciones.

Cuando fue el turno de la periodista, Dominica Duque, de subir al atril, la actriz expresó que al ver el plato de la participante no provoca probarlo, pues su aspecto era feo: “un arroz blanco mojado en remolacha ¡Eso se ve feo! Pasa con un aro, no, o sea, ya no podemos pasar ni con aros ni con ollas”.