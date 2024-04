Varios bloques de las Farc de Mordisco no estarían de acuerdo con la negociación que se adelanta con el Gobierno Petro. ¿Qué pasó?

Las propias disidencias reconocieron que desconocen el motivo de la inasistencia de estos guerrilleros. Alias Andrey Avendaño dijo que no sabían que estaba pasando con sus compañeros. “No me atrevo a afirmar por qué no están acá, pero como revolucionarios tenemos que buscar la manera de que el diálogo salga adelante”.

No obstante, SEMANA consultó y la verdadera razón de la inasistencia es porque no están de acuerdo con la manera en que se está llevando el diálogo con el Gobierno Petro y por eso no asistieron. Con esa decisión enviaron un mensaje a la mesa, para que se entienda que no hay en este momento una unidad de mando en ese grupo guerrillero.