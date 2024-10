Cayetana Álvarez habla sin tapujos del Gobierno: “Yo creo que Gustavo Petro entra dentro de esa categoría de burros de Troya”

Sobre ese particular calificativo, salió a flote en entrevista con SEMANA, el nombre del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando sin tapujos dejando, a su vez, varias pullas contra el jefe de Estado.

“Bueno, yo lo he dicho hace mucho tiempo, es decir, lo he dicho con todas las letras: creo que Gustavo Petro entra en esa categoría de caballos de Troya o burros de Troya, como digo, de la democracia”, expresó la diputada española.

Y amplió el concepto: “¿Por qué digo burros de Troya? No es para hacer una gracia, lo digo porque cabalgan a lomos de la ignorancia; es decir, intentan promover la ignorancia en la sociedad para que no sean conscientes de esos procesos de degradación democrática ”.

Además, destacó un elemento crucial para el análisis: “Llegan a las instituciones vestidos de demócratas, ya no llegan con armas revolucionarias o vestidos de uniformes militares, sino vestidos a través de las instituciones, ganando elecciones. Pero una vez dentro de esa institucionalidad empiezan a socavarla desde el interior y a mí es algo que me preocupa muchísimo”.

| Foto: Europa Press via Getty Images

| Foto: Europa Press via Getty Images

“Él no es el Estado, él es un representante del Estado, él es el presidente de la república, pero él también está sujeto y debe estar sometido a la ley como cualquier ciudadano común. Es decir, esa es la grandeza de la democracia, que a todos nos iguala, al más poderoso con el más vulnerable. Están todos exactamente iguales ante la ley y eso debe regir porque es un sistema democrático”, anotó sin filtro la diputada Cayetana Álvarez.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Foto: dpa/picture alliance via Getty I / AFP

“Gustavo Petro ha sido un aliado, cuando no un cómplice, de Maduro. Me temo que Gustavo Petro no pertenece a esa escuela o a esa familia de una izquierda democrática dispuesta a denunciar las violaciones a los derechos humanos cuando se producen, y nada menos que en un país vecino”, dijo Cayetana.