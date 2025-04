Virginia Vallejo “se volvió tan demandante y cansona” que Escobar decidió sobre esa relación. Su hermana cuenta detalles

Hermana de Pablo Escobar se despacha contra esposa del capo: “Dice que está aguantando hambre. Yo no sabía que el hambre engordaba”

Contexto: Hermana de Pablo Escobar se despacha contra esposa del capo: “Dice que está aguantando hambre. Yo no sabía que el hambre engordaba”

“Nunca fui espantamujeres. Yo les hablaba a algunas y les decía: mire, yo estoy aquí por mi hermano, pero usted está metida en una caleta, escondida; de pronto llega la Policía y los mata; usted es joven, bonita, tiene un futuro, no lo bote aquí. Pablo nunca se va a separar de su mujer, él es muy machista. No me hacían caso", relató la hermana de Pablo Escobar en SEMANA.