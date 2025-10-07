Virginia Vallejo destapó complicado tema de salud que sufrió y por poco la deja ciega: “Tuve un derrame brutal”

Virginia Vallejo se convirtió en una figura muy destacada y famosa de los medios colombianos en las décadas de los setenta y los ochenta. Su trabajo, su imagen y su desarrollo en la industria del entretenimiento, hicieron que llamara la atención en ese entonces.

Tras un tiempo, la modelo y actriz reapareció en televisión, concediendo una charla en la que soltó una inesperada noticia con relación a su salud y estabilidad. La presentadora sorprendió a más de uno con las declaraciones que dio, revelando un detalle que pocos conocían.

En una charla con Los Informantes, de Caracol Televisión, Virginia Vallejo habló sobre una situación que atravesó con su salud, pues sufrió un derrame cerebral que afectó bastante su cuerpo y la llevó a sufrir secuelas que aún padece. La famosa indicó que por poco queda ciega, teniendo en cuenta el impacto de este problema que surgió.

La reconocida colombiana, que contó detalles de su romance con Pablo Escobar, aseguró que el proceso que llevaba era de tiempo y espera, pues todos los días tenía que avanzar para estabilizarse. En sus declaraciones, afirmó que la recuperación era compleja, pues estaba aprendiendo a hacer tareas básicas que había olvidado cuando terminó afectada.

Este tema cerebrovascular, además de causar líos en sus rutinas diarias, la llevó a sufrir un problema que seguía presente. Virginia Vallejo perdió parte de la vista en su ojo derecho, quedando con una consecuencia que podría obstaculizar el desarrollo de algunas actividades.

“Tengo una colección de condiciones, que no te quiero aburrir. Ya no veo lo mismo. Tuve que volver a leer, a escribir y a hablar sin tartamudear. Me he recuperado porque hablo hasta por los codos”, comentó en Los Informantes.

La actriz señaló que adaptarse a una nueva realidad era complicado, al punto de que agradecía que no hubieran más daños en sus funciones físicas: “No quedé torcida ni chueca, pero tuve un derrame brutal. Por eso no veo del lado derecho, no veo nada”

Virginia Vallejo en entrevista en Los Informantes. | Foto: Pantallazo de video del programa Los Informantes.

La modelo aseguró que estos pasos que daba eran gracias a sus ganas de no dejarse vencer y así establecer disciplinas que ayudaran a recuperarse del todo.

Es importante recordar que Virginia Vallejo salió de Colombia hace muchos años, solicitando asilo político en Estados Unidos por la decisión que tomó de denunciar las mafias que azotaban al país. La presentadora se ubicó en otro espacio, empezando su vida de cero.