Suscribirse

Gente

Virginia Vallejo destapó complicado tema de salud que sufrió y por poco la deja ciega: “Tuve un derrame brutal”

La famosa comentó sobre un asunto que lidió y que le dejó consecuencias irreversibles.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 11:52 a. m.
Virginia Vallejo habló sobre problema de salud que sufrió.
Virginia Vallejo habló sobre problema de salud que sufrió. | Foto: YouTube Los Informantes - Caracol Televisión

Virginia Vallejo se convirtió en una figura muy destacada y famosa de los medios colombianos en las décadas de los setenta y los ochenta. Su trabajo, su imagen y su desarrollo en la industria del entretenimiento, hicieron que llamara la atención en ese entonces.

Tras un tiempo, la modelo y actriz reapareció en televisión, concediendo una charla en la que soltó una inesperada noticia con relación a su salud y estabilidad. La presentadora sorprendió a más de uno con las declaraciones que dio, revelando un detalle que pocos conocían.

En una charla con Los Informantes, de Caracol Televisión, Virginia Vallejo habló sobre una situación que atravesó con su salud, pues sufrió un derrame cerebral que afectó bastante su cuerpo y la llevó a sufrir secuelas que aún padece. La famosa indicó que por poco queda ciega, teniendo en cuenta el impacto de este problema que surgió.

Contexto: Virginia Vallejo destapó inédita historia sobre un prometido alemán; Pablo Escobar aparece también como protagonista

La reconocida colombiana, que contó detalles de su romance con Pablo Escobar, aseguró que el proceso que llevaba era de tiempo y espera, pues todos los días tenía que avanzar para estabilizarse. En sus declaraciones, afirmó que la recuperación era compleja, pues estaba aprendiendo a hacer tareas básicas que había olvidado cuando terminó afectada.

Este tema cerebrovascular, además de causar líos en sus rutinas diarias, la llevó a sufrir un problema que seguía presente. Virginia Vallejo perdió parte de la vista en su ojo derecho, quedando con una consecuencia que podría obstaculizar el desarrollo de algunas actividades.

“Tengo una colección de condiciones, que no te quiero aburrir. Ya no veo lo mismo. Tuve que volver a leer, a escribir y a hablar sin tartamudear. Me he recuperado porque hablo hasta por los codos”, comentó en Los Informantes.

La actriz señaló que adaptarse a una nueva realidad era complicado, al punto de que agradecía que no hubieran más daños en sus funciones físicas: “No quedé torcida ni chueca, pero tuve un derrame brutal. Por eso no veo del lado derecho, no veo nada

Virginia Vallejo en entrevista en Los Informantes.
Virginia Vallejo en entrevista en Los Informantes. | Foto: Pantallazo de video del programa Los Informantes.

La modelo aseguró que estos pasos que daba eran gracias a sus ganas de no dejarse vencer y así establecer disciplinas que ayudaran a recuperarse del todo.

Es importante recordar que Virginia Vallejo salió de Colombia hace muchos años, solicitando asilo político en Estados Unidos por la decisión que tomó de denunciar las mafias que azotaban al país. La presentadora se ubicó en otro espacio, empezando su vida de cero.

La actriz asegura que no volvería a su tierra natal, ya que “no extrañaba nada” y no sentía que hubiera algo distinto, por lo cual retomar su realidad de esas épocas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

2. Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

3. Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

4. Presidente Petro y Otty Patiño llegarían mañana a Barranquilla para hablar de la polémica paz entre Los Costeños y Los Pepes

5. Indignación entre empleados de Nueva York: estudian subir la edad de jubilación en plena crisis de pensiones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Virginia Vallejoproblemas de saludderrame cerebral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.