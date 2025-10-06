Virginia Vallejo, periodista, expresentadora y exmodelo, recordada por haber sido amante de Pablo Escobar, exjefe del cartel de Medellín que fue abatido por las autoridades el 2 de diciembre de 1993, recordó, en medio de una reciente entrevista, una historia inédita.

Vallejo, quien está por cumplir 76 años de edad, vive en Miami desde hace varios años. En una entrevista en Los informantes de Caracol Televisión, dijo que “jamás se arrepiente de haber amado a un hombre”.

En medio de la entrevista, Vallejo contó que a lo largo de su vida le han hecho 52 propuestas de matrimonio. Sin embargo, indicó que no tiene novio desde que murió el amor de su vida; se trata de un prometido alemán que falleció en Estados Unidos, después de haber pasado varios meses en estado de coma, en un hospital de Nueva York.

“El amor de mi vida, la adoración. Mi prometido alemán toda la vida, el amor de mi vida. Él se murió y después de eso yo nunca volveré a casarme”, recordó Vallejo.

Al ser consultada en Los informantes sobre por qué nunca se casó con dicho prometido alemán, Vallejo dijo que el sanguinario Pablo Escobar se lo impidió.

“Cuando me iba a casar con él, Pablo Escobar se enteró y dijo que lo iba a matar, o si no, lo iba a secuestrar y le iba a decir al general Maza que yo había sido cómplice en el secuestro”, agregó Vallejo.

Virginia Vallejo trata de evitar que le recuerden su relación con Pablo Escobar. Actualmente es escritora y está dedicada a ese oficio en Estados Unidos. | Foto: COLPRENSA

Tras lo anterior, dijo que no le quedó de otra que apartarse del “amor de su vida”.

“Cuando le cuento eso vamos a Nueva York y allá nos despedimos. Fue la cosa más dolorosa del mundo”, agregó.

Por otra parte, dijo en Los informantes que no fue ella quien conquistó a Escobar, sino que fue al contrario. Fue una relación que duró al menos cinco años.