Suscribirse

NACIÓN

Virginia Vallejo destapó inédita historia sobre un prometido alemán; Pablo Escobar aparece también como protagonista

La periodista y expresentadora vallecaucana abrió su corazón en medio de una entrevista.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Nación
6 de octubre de 2025, 3:30 p. m.
Virginia Vallejo en entrevista en Los Informantes.
Virginia Vallejo en entrevista con 'Los informantes'. | Foto: Pantallazo de video del programa Los Informantes.

Virginia Vallejo, periodista, expresentadora y exmodelo, recordada por haber sido amante de Pablo Escobar, exjefe del cartel de Medellín que fue abatido por las autoridades el 2 de diciembre de 1993, recordó, en medio de una reciente entrevista, una historia inédita.

Vallejo, quien está por cumplir 76 años de edad, vive en Miami desde hace varios años. En una entrevista en Los informantes de Caracol Televisión, dijo que “jamás se arrepiente de haber amado a un hombre”.

Contexto: Virginia Vallejo, la expareja de Pablo Escobar, habló con SEMANA. Reveló detalles de la toma del Palacio de Justicia y de los crímenes de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla

En medio de la entrevista, Vallejo contó que a lo largo de su vida le han hecho 52 propuestas de matrimonio. Sin embargo, indicó que no tiene novio desde que murió el amor de su vida; se trata de un prometido alemán que falleció en Estados Unidos, después de haber pasado varios meses en estado de coma, en un hospital de Nueva York.

“El amor de mi vida, la adoración. Mi prometido alemán toda la vida, el amor de mi vida. Él se murió y después de eso yo nunca volveré a casarme”, recordó Vallejo.

Al ser consultada en Los informantes sobre por qué nunca se casó con dicho prometido alemán, Vallejo dijo que el sanguinario Pablo Escobar se lo impidió.

“Cuando me iba a casar con él, Pablo Escobar se enteró y dijo que lo iba a matar, o si no, lo iba a secuestrar y le iba a decir al general Maza que yo había sido cómplice en el secuestro”, agregó Vallejo.

A Virginia Vallejo no le gusta que la recuerden por su relación con Pablo Escobar. Es escritora y está dedicada a ese oficio en Estados Unidos.
Virginia Vallejo trata de evitar que le recuerden su relación con Pablo Escobar. Actualmente es escritora y está dedicada a ese oficio en Estados Unidos. | Foto: COLPRENSA

Tras lo anterior, dijo que no le quedó de otra que apartarse del “amor de su vida”.

“Cuando le cuento eso vamos a Nueva York y allá nos despedimos. Fue la cosa más dolorosa del mundo”, agregó.

Por otra parte, dijo en Los informantes que no fue ella quien conquistó a Escobar, sino que fue al contrario. Fue una relación que duró al menos cinco años.

Contexto: Carlos Lehder y su ayuda para elaborar un perfil criminal de Pablo Escobar

Yo sabía que él estaba casado, pero acordamos que la relación iba a ser completamente secreta. Siempre nos veíamos solos, normalmente en Nápoles, en su apartamento que tenía en un edificio pequeño”, recordó Vallejo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

2. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

3. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

4. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

5. Mundial 2026 será histórico: selecciones que nadie conoce y participarán en la Copa del Mundo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Virginia VallejoPablo Escobar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.