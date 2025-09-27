Suscribirse

Carlos Lehder y su ayuda para elaborar un perfil criminal de Pablo Escobar

El exnarcotraficante está dispuesto a declarar en varios procesos judiciales.

Redacción Confidenciales
27 de septiembre de 2025, 9:00 a. m.
Carlos Lehder no aprueba la legalización de las drogas. “Suficientes problemas hay sin estar legalizadas”, dice. Pero sí está de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso recreativo.
Carlos Lehder. | Foto: ESTEBAN VEGA LA_ROTTA-SEMANA

El exnarcotraficante Carlos Lehder permanece en Colombia visitando amigos y recorriendo el Eje Cafetero, la tierra donde se movió como pez en el agua cuando formó parte del cartel de Medellín.

Lehder está dispuesto a declarar en varios procesos judiciales. Esta semana, por ejemplo, lo hizo tras el llamado de la Fiscalía, que busca esclarecer el atentado contra el avión de Avianca que explotó en Soacha el 27 de noviembre de 1989. Lehder reiteró a la Justicia que no participó en ese hecho porque fue capturado el 4 de febrero de 1987.

Contexto: Carlos Lehder, exjefe del Cartel de Medellín, a declarar ante la Fiscalía en investigación por el atentado al avión 203 de Avianca en 1989

Sin embargo, las autoridades quieren realizar un perfil criminal de Pablo Escobar, su exjefe, y determinar si él fue el autor de la bomba que, supuestamente, estalló en el interior de la aeronave o si, al contrario, se trató de un misil lanzado con otros intereses, como han dicho algunas víctimas. Lehder ha dicho que no tiene problema en ayudar a armar el perfil criminal de Escobar.

