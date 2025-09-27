Carlos Lehder y su ayuda para elaborar un perfil criminal de Pablo Escobar

El exnarcotraficante Carlos Lehder permanece en Colombia visitando amigos y recorriendo el Eje Cafetero, la tierra donde se movió como pez en el agua cuando formó parte del cartel de Medellín.

Lehder está dispuesto a declarar en varios procesos judiciales. Esta semana, por ejemplo, lo hizo tras el llamado de la Fiscalía, que busca esclarecer el atentado contra el avión de Avianca que explotó en Soacha el 27 de noviembre de 1989. Lehder reiteró a la Justicia que no participó en ese hecho porque fue capturado el 4 de febrero de 1987.