Verónica Alcocer reacciona a mensaje de James Rodríguez a su hija, Antonella Petro: “La reconciliación que tanto necesitamos”

Lo que comenzó como un breve encuentro entre James Rodríguez y Antonella Petro durante la despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales.

El saludo entre ambos despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes reaccionaron rápidamente a las imágenes que circularon en internet.

Mamá de James Rodríguez reaccionó a polémica por supuesto desplante a hija de Petro e hizo importante llamado: “Nunca en la vida”

Aunque posteriormente la hija menor del presidente Gustavo Petro envió mensajes de apoyo a los integrantes de la Tricolor, la historia volvió a captar la atención pública tras una revelación hecha por la joven en sus plataformas digitales.

Antonella Petro compartió parte de una conversación que sostuvo con el capitán de la Selección Colombia, dejando ver el mensaje que recibió luego de expresarle sus buenos deseos para el equipo nacional. Según mostró, el futbolista agradeció el gesto y respondió de manera cercana a sus palabras.

La publicación generó aún más interés cuando se conoció que James le hizo una promesa especial. De acuerdo con el intercambio, el mediocampista le manifestó su intención de tomarse una fotografía con ella y, además, regalarle una camiseta oficial de la Selección Colombia.

La joven no ocultó su emoción al recibir el mensaje de uno de sus referentes deportivos y aseguró que la sorpresa fue enorme. Incluso, el jugador le preguntó cómo podía hacerle llegar el obsequio, dejando abierta la posibilidad de encontrarse próximamente.

Una de las personas que comentó la publicación sobre esta situación fue Verónica Alcocer, madre de la menor, quien no ocultó su opinión.

Verónica Alcocer reaccionó al mensaje de James Rodríguez a su hija

De acuerdo con lo que quedó registrado, Verónica Alcocer aprovechó el auge de la publicación y expresó unas palabras a Antonella Petro, indicándole cuánto la admiraba por la lección que dejó a millones de personas.

Según la primera dama, su hija era una mensajera de reconciliación, entregando mensajes que necesita la sociedad. A esto exaltó lo feliz y orgullosa que se sentía de este gesto.

“Eres una mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias, hija”, escribió en un mensaje.

Reacción de Verónica Alcocer Foto: Instagram @anto_petro_alcocer

Como era de esperarse, la conversación se viralizó y provocó numerosas reacciones entre seguidores del futbolista y de Antonella Petro.