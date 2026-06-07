Mamá de James Rodríguez reaccionó a polémica por supuesto desplante a hija de Petro e hizo importante llamado: “Nunca en la vida”

Lo que inicialmente parecía un gesto cordial durante el acto de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial de 2026 terminó convirtiéndose en un tema ampliamente comentado en redes sociales.

James Rodríguez y Antonella Petro captaron la atención de los usuarios luego de protagonizar un breve encuentro que generó todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

James Rodríguez le respondió a Antonella Petro: la hija del presidente compartió la conversación y reveló la promesa que le hizo

Aunque posteriormente se aclaró el contexto de la situación y la hija menor del presidente Gustavo Petro explicó que había enviado un mensaje de apoyo a los jugadores de la Tricolor, la historia sumó un nuevo capítulo que volvió a despertar la curiosidad de los internautas.

A través de una publicación, Antonella dejó al descubierto una conversación privada que sostuvo con el capitán de la Selección Colombia. Según mostró en sus redes sociales, James le respondió personalmente para agradecerle los buenos deseos y el respaldo expresado hacia el equipo nacional de cara a la cita mundialista.

La joven contó que quedó sorprendida al recibir el mensaje de uno de sus ídolos deportivos. En el intercambio, el futbolista le manifestó su intención de tomarse una fotografía con ella y también le prometió obsequiarle una camiseta oficial de la Selección Colombia.

Además, el volante colombiano le consultó la manera de hacerle llegar el regalo, dejando abierta la posibilidad de un próximo encuentro. La revelación del chat rápidamente generó comentarios entre los seguidores de ambos, quienes reaccionaron al gesto que tuvo el jugador con la joven.

Sin embargo, las miradas de los curiosos se giraron a María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, quien decidió pronunciarse al respecto sobre este supuesto desplante y poner sobre la mesa la posición que tenía.

James Rodríguez, volante de Minnesota United. Foto: Getty Images

A través de redes sociales, la progenitora del ’10′ de la Selección Colombia habló de la polémica que lo rodeó, asegurando que tenía cientos de mensajes de personas que tocaban dicho tema. A pesar de que creía que no eran palabras bonitas, ya ni se preocupaba por leer esto en plataformas digitales, priorizando su salud mental.

“Tengo como 200 mensajes en mi Instagram. La mala noticia es que no leo nada que no sea de la gente que sigo, pero supongo que son de paz y amor, pero como le digo a mis hijos, hace tiempo que soy de caucho”, escribió.

No obstante, hizo un importante llamado a sus seguidores y usuarios de las redes sociales, indicándoles que no debían perder su tiempo en esta clase de actos, pues no iba a ver ningún tipo de comentario o mensaje.

“No pierdan su valioso tiempo escribiéndome, por mi salud mental y también la tranquilidad, esta reina hace mucho dejó de leer y escuchar críticas, así como halagos. A palabras necias, oídos sordos”, aclaró.

Por último, refiriéndose a esta polémica, apuntó que nadie la haría ver con malos ojos los detalles y valores que rodeaban a sus dos hijos, Juana Valentina y James, ya que los conocía y tenía clara la humildad que les plantó desde pequeños.

“Además, nadie nunca en la vida, me hará dudar de la grandeza y humildad de mis hijos. Si de algo estoy segura es que, como madre, he formado dos personas con valores, respetuosas y con principios, todo basado en el amor y la tolerancia”, concluyó.