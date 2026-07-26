El extremo de la Selección Colombia, Luis Díaz, compartió un espacio personal junto a su esposa e hijos en la residencia del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. El encuentro, que quedó registrado en las redes oficiales del mandatario electo, mostró un ambiente familiar en el que se conversó sobre el papel del deporte en el desarrollo del país y la importancia del talento nacional en el exterior.

Abelardo De La Espriella recibió a Juan Guillermo Cuadrado y a Yerry Mina en su casa

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el presidente electo dio a conocer las imágenes del encuentro sostenido en su vivienda. En el video se observa al atacante guajiro compartiendo junto a sus tres hijos y su esposa.

Durante la jornada, Ana Lucía Pineda, esposa de De La Espriella, compartió momentos con el integrante más pequeño de la familia del futbolista, Fernando Díaz. Asimismo, los hijos de De La Espriella aprovecharon la oportunidad para compartir con el deportista y solicitarle autógrafos en camisetas y recuerdos deportivos.

En su mensaje, el mandatario electo expresó su agradecimiento por la visita: “Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a @luisdiaz19_ y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo”.

Durante la interacción, De La Espriella destacó la trayectoria de Díaz en el fútbol internacional, señalando que su historia de vida sirve como referente para la juventud colombiana.

“Lucho representa lo mejor de nuestra gente: talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la Patria. Su historia les demuestra a millones de niños y jóvenes que ningún sueño es demasiado grande cuando se trabaja con determinación y fe”, agregó en su publicación.

De igual forma, el presidente electo hizo énfasis en la visión gubernamental que proyecta para el sector deportivo en el país: “En mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad, porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país”.

Esta reunión se suma a los recientes acontecimientos personales que ha vivido el futbolista de la Selección Colombia en el país. Díaz celebró recientemente el bautizo de su tercer hijo, el pequeño Fernando, en un evento familiar que destacó por estrechar los vínculos de hermandad dentro del combinado nacional, al nombrar como padrino al también seleccionado Daniel Muñoz.

Por su parte, no es la primera vez que deportistas de la Tricolor sostienen reuniones en el entorno del mandatario electo. Figuras como Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina han compartido en ocasiones anteriores.