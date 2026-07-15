Abelardo De La Espriella recibió a Juan Guillermo Cuadrado y a Jerry Mina en su casa

Abelardo De La Espriella recibió a Juan Fernando Cuadrado y a Jerry Mina en su casa Barranquilla. El presidente electo se reunió con los jugadores de la Selección Colombia en un encuentro en el que también compartió con los integrantes de su familia.

#NoticiasTikTok #Noticias ♬ sonido original - Revista SEMANA @revistasemana "Qué alegría recibir la visita de dos grandes referentes del deporte colombiano: Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina. Gracias por este encuentro, por la conversación, por la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo": Abelardo De La Espriella. #Colombia

Cuadrado y Mina le llevaron como obsequio una camiseta de la Tricolor, prenda que fue autografiada por los deportistas. Precisamente, ese fue el símbolo que el mandatario electo estuvo vistiendo durante su campaña para llegar a la Casa de Nariño.

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“Qué alegría recibir la visita de dos grandes referentes del deporte colombiano: Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina. Gracias por este encuentro, por la conversación, por la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo”, manifestó De La Espriella.

El presidente electo subrayó que en su administración el deporte será una de las prioridades en la agenda para aprovechar la oportunidad que este brinda para “transformar vidas, abrir oportunidades y construir país”.

El mandatario afirmó que los niños de Colombia necesitan referentes como Cuadrado y Mina.