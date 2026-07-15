Abelardo De La Espriella se reunió con el procurador Gregorio Eljach

Abelardo De La Espriella almorzó este miércoles, 15 de julio, con el procurador Gregorio Eljach a pocas semanas de tomar posesión como jefe de Estado.

El equipo de prensa del presidente electo describió que la cita se hizo en el marco del respeto por la autonomía de los órganos de control y la independencia de las instituciones.

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“El encuentro permitió abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de preservar el equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el Gobierno entrante actúe siempre dentro del marco de la Constitución y la ley”, se lee en un comunicado de prensa.

De La Espriella le reiteró que el país necesita instituciones fuertes e independientes capaces de ejercer funciones con “autonomía, rigor y responsabilidad frente a los ciudadanos”.