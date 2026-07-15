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Abelardo De La Espriella se reunió con el procurador Gregorio Eljach

El presidente electo le reiteró a Eljach el respeto por la independencia de los órganos de control.

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Redacción Semana
15 de julio de 2026 a las 5:05 p. m.
Abelardo De La Espriella y Gregorio Eljach.
Abelardo De La Espriella y Gregorio Eljach. Foto: Equipo de prensa de Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella almorzó este miércoles, 15 de julio, con el procurador Gregorio Eljach a pocas semanas de tomar posesión como jefe de Estado.

El equipo de prensa del presidente electo describió que la cita se hizo en el marco del respeto por la autonomía de los órganos de control y la independencia de las instituciones.

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“El encuentro permitió abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de preservar el equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el Gobierno entrante actúe siempre dentro del marco de la Constitución y la ley”, se lee en un comunicado de prensa.

De La Espriella le reiteró que el país necesita instituciones fuertes e independientes capaces de ejercer funciones con “autonomía, rigor y responsabilidad frente a los ciudadanos”.