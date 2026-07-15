“Así se ve un mal perdedor”: le dicen al presidente Petro por no reconocer la victoria de Abelardo De La Espriella

Pese a que ya se ha comprobado que no hubo irregularidades en los comicios donde Abelardo De La Espriella resultó electo como nuevo mandatario de Colombia, el presidente Gustavo Petro insiste en no reconocer la victoria.

En las últimas horas, el jefe de Estado aprovechó el Consejo de Ministros para reiterar que se presentó un supuesto fraude. “Por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni darle la mano”, manifestó.

Agregó: “No es el fraude monumental de 4 o 5 millones que es fácil de encontrar, es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo mundo se pasó por la faja”.

Esto no le gustó a Katherine Miranda, que ha sido una de las más duras opositoras del actual Gobierno. La saliente congresista publicó el fragmento en su cuenta de X y criticó al máximo mandatario.

“Así se ve un mal perdedor. Dice ser ‘demócrata’”, se lee en el video que compartió.

Además, la representante a la Cámara escribió: “Qué curioso: para el petrismo, la voz del pueblo solo vale cuando dice lo que ellos quieren escuchar”.