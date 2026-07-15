Después de que el expresidente Iván Duque aclarara que no asumirá ningún cargo público, ante los rumores de que entraría a ser parte del nuevo equipo de trabajo del mandatario electo Abelardo De La Espriella, se confirmó cuál puesto ocupa en la actualidad.

La entidad financiera Metro Bank Holdings PLC, que tiene sede en Londres y es parte de las participaciones mayoritarias del Grupo Empresarial Gilinski, liderado por Jaime Gilinski, anunció la incorporación de Duque a su Consejo de Administración, donde es consejero independiente desde el 1.° de julio de 2026.

“No voy a tener ningún cargo público”: expresidente Iván Duque despeja rumores sobre ser embajador de Colombia en EE. UU.

Gilinski cuenta con una participación accionaria del 52,87 % en la entidad financiera, de cuya mesa directiva también es parte Dorita Gilinski, hija del empresario colombiano.

Duque tiene experiencia en el sector financiero, tras su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajó por una década y participó como consejero principal y consultor de la presidencia; además, lideró la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad. En esa dependencia fue donde quizás nació el libro La economía naranja: una oportunidad infinita, escrito a dos manos: Iván Duque y Felipe Buitrago. Su contenido se convirtió en una de las estrategias de su gobierno en Colombia.

En la publicación se explica cómo el talento, la cultura y la propiedad intelectual pueden convertirse en motores de desarrollo económico y social, especialmente en América Latina y el Caribe.

El exmandatario colombiano, abogado de profesión, tiene una amplia trayectoria en el sector financiero. Complementó su formación académica con dos maestrías en Estados Unidos: una en Gerencia de Políticas Públicas y otra en Derecho Económico.

Asimismo, fue consultor en la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina e integró los directorios de la Corporación Financiera de Inversiones del Grupo BID (hoy BID Invest) y del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Durante el gobierno de Andrés Pastrana participó como asesor económico en el Ministerio de Hacienda.