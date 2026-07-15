Gustavo Petro criticó el nombramiento de María Nohemí Arboleda, la ministra de Minas de Abelardo De La Espriella

El presidente Gustavo Petro realizó este martes por la noche un nuevo consejo de ministros transmitido en directo. En ese espacio arremetió nuevamente contra Abelardo De La Espriella y su equipo. El mandatario aseguró, incluso, que no asistirá a la posesión de su sucesor este 7 de agosto.

Gustavo Petro no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: “No voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte”

″Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”, aseguró.

El presidente criticó múltiples asuntos del gobierno entrante, incluido uno de los nombramientos que más elogios ha recibido de diferentes sectores, el de la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. “Ese cambio de la ministra de Minas por una señora XM que ya tiene un grave pecado”, aseguró tras comenzar una serie de señalamientos sobre la compra de software y la fórmula tarifaria.

🔵El presidente Gustavo Petro cuestionó el nombramiento de María Nohemí Arboleda como ministra designada de Minas y Energía. pic.twitter.com/3s43QvAMb3 — La FM (@lafm) July 15, 2026

La nueva ministra tiene más de 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía.

“Ella es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista y magíster en distribución y transmisión de energía. Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano”, destacó De La Espriella tras anunciar su nombramiento.