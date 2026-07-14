Gustavo Petro designó a Angélica Verbel como ministra de Defensa (e)

El presidente Gustavo Petro anunció en el consejo de ministros televisado de este martes, 14 de octubre, que Angélica Verbel tomará las riendas del Ministerio de Defensa durante la ausencia del general (r) Pedro Sánchez, quien estará fuera del cargo mientras se recupera de un procedimiento quirúrgico.

Verbel es la actual viceministra de Estrategia y Planeación. Es abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú. Actualmente, es estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia.

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“Su gestión se fundamenta en la premisa de que la seguridad es inseparable de la dignidad humana, garantizando que cada acción del sector defensa esté alineada con los principios democráticos, el respeto por la vida y la construcción de paz. Desde este enfoque, impulsa estrategias que fortalecen la gobernanza institucional, promueven la inclusión y aseguran la eficacia en la gestión pública, con un énfasis en la participación ciudadana y el control social”, describió el Ministerio de Defensa.