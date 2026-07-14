Mac Allister mete presión ante Inglaterra y recuerda al Diego, el Azteca y el 86: conmoción por sus palabras

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister deseó que Argentina pueda “hacer algo parecido” a lo hecho por Diego Maradona y compañía en México 1986, cuando enfrente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

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Hace cuarenta años, la Argentina del Diego eliminó 2-1 a los ingleses en cuartos de final con dos recordadas anotaciones del fallecido astro: la polémica mano de Dios y el aclamado gol del siglo. La Albiceleste ganó una semana más tarde su segundo título mundial.

La victoria de los sudamericanos en México, que ocurrió cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, ocurrida de abril a junio de 1982, aumentó la rivalidad entre ambos equipos, protagonistas de uno de los mayores clásicos del fútbol.

“En estos días, no sé si fue casualidad o qué, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno obviamente lo ayudan e intenta verlas y recordarlas”, dijo el centrocampista del Liverpool en la previa al duelo.

Maradona en México 1986 Foto: Getty Images

“Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86”, agregó en la víspera del partido en Atlanta y que le eriza la piel a toda una nación.

Mac Allister sueña con la victoria ante Inglaterra

“Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía dentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo (Messi) pueda hacerlo”, puntualizó el volante.

Alexis Mac Allister celebra el gol ante Suiza. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Campeón mundial en Catar 2022, Mac Allister destacó la fortaleza física de Inglaterra, cuyos jugadores enfrenta con frecuencia con el Liverpool en la Premier League. Aunque consideró que los Tres Leones de Harry Kane y Jude Bellingham, que buscan su primera final mundialista en seis décadas, “no tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier League”.

“No sé si es un poco por el calor, el clima y demás. Pero nada, obviamente que son un gran equipo, nosotros los respetamos muchísimo. Imagino el partido de mañana con mucha intensidad y obviamente con mucho nerviosismo de todos lados”, sostuvo Alexis ante periodistas.

¿Qué canal pasa Inglaterra vs. Argentina?

Mundial 2026 - Semifinal 2

Lugar : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Fecha y hora : Miércoles 15 de julio, 2:00 p. m. (COL)

: Miércoles 15 de julio, 2:00 p. m. (COL) Canal: Directv Sports, Win Sports, Disney +, Caracol TV y Canal RCN.

El ganador de la semifinal 2 se enfrentará contra España en la final del Mundial 2026, que se jugará el 19 de julio en Nueva York.