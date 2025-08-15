Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

Está a punto de iniciar una nueva temporada en el balompié de Europa, pero Liverpool sigue sin superar del todo la partida de Luis Díaz.

Hace varias semanas se oficializó en Alemania el traspaso del colombiano con rumbo al Bayern Múnich, club con el que jugará la Supercopa de Alemania el sábado 16 de agosto.

Fue un movimiento que sigue generando repercusiones de todo tipo, pues para muchos era un retroceso deportivo.

Luis Díaz estuvo cerca de su primer gol con el Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Si bien hay comentarios de todo lado, unos que siempre se han mantenido son los de nostalgia y tristeza de sus compañeros, entre ellos, Alexis Mac Allister.

El argentino forjó una gran amistad con el deportista colombiano, la cual ha trascendido a las palabras dadas en una entrevista a The Players’ Tribune.

Mencionando al cafetero, pero también al uruguayo Darwin Núñez, que partió rumbo a Arabia, Alexis dijo: “Lucho y Darwin son el ying y el yang: Lucho, el callado, el que se ríe por todo. Darwin, el loco", los describió.

“¿Cuántas charlas tuvimos tratando de calmar esa locura, eh Darwin? Haha. Se me cae una lágrima, los voy a extrañar mucho”, confesó.

Al parecer, para la figura en Qatar 2022, este par, junto a otro más, eran su círculo más cercano.

“Mis compañeros también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho, Alisson, Darwin, hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él”, recordó.

Luis Díaz junto a su compañero argentino en Liverpool. | Foto: Getty Images

Conmovido en sus palabras, el mencionado aceptaba que cada vez que hablaba de sus ahora excompañeros iba a llorar un poco.

“Tengo que admitir que se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros”, explicó.

Sus recuerdos no solo estuvieron alojados por lo deportivo; lo que pasó fuera del campo fue también lo que estrechó su amistad.

“Tantos mates, asados, copas de vino y momentos compartidos que se me vienen a la cabeza y que jamás voy a olvidar”, señaló.

Aunque ya no estén con él, les auguró éxito en sus carreras deportivas: “Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron”.

“No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento”, acabó Mac Allister.

No dejan atrás a Lucho

Virgil van Dijk, capitán de Liverpool, fue otro que extrañó recientemente a Luis Díaz en el onceno de Anfield.

Tras la pérdida de la Community Shield a manos del Crystal Palace, el zaguero mencionó al de Selección Colombia.

Virgil van Dijk habló sobre los nuevos fichajes y su desempeño en la Community Shield | Foto: AFP // Captura This is Anfield

“Recientemente, perdimos a Darwin y también a Luis Díaz”, dijo ante la prensa británica.