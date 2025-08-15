Suscribirse

Stuttgart vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver a Luis Díaz en la Supercopa de Alemania

El guajiro va por su primer título y arrancaría como titular en el esquema ofensivo de Vincent Kompany.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 2:34 p. m.
07 August 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Test matches, FC Bayern Munich - Tottenham Hotspur at the Allianz Arena. Luis Diaz (Bayern Munich) in action. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)
Luis Díaz jugará su primer partido oficial con el Bayern Múnich | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Se terminaron los amistosos para Luis Díaz en el Bayern Múnich. El guajiro calienta motores para disputar su primer partido oficial en la Supercopa de Alemania contra Stuttgart.

El partido está programado para este sábado, 16 de agosto, a la 1:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo de ESPN y también se podrá ver vía streaming por Disney+.

Lucho busca levantar su primer título en el fútbol alemán, un resultado que le permitiría arrancar con pie derecho en esta nueva etapa lejos de Liverpool.

Contexto: Concretan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “luz verde” a una marcha que se vivirá pronto

El colombiano ya tuvo minutos en los amistosos de pretemporada y, aunque dio muestras de su calidad, le sigue faltando el gol.

Lo bueno es que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany, quien elogió su capacidad para adaptarse al equipo y el buen estado físico con el que llegó en este mercado de fichajes.

Coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich), Luis DIAZ (FC Bayern Munich), FC Bayern Munich public training session at the Saebener Strasse training ground on August 4, 2025. Bundesliga soccer, 2025/2026 season. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Es un jugador de equipo, para el Bayern eso es importante y definitivamente tenemos esa sensación. Es muy paradójico, porque en realidad es el más avanzado física y mentalmente”, destacó Kompany en declaraciones para Magenta TV.

En pretemporada fue titular en uno de los tres amistosos, con su mejor oportunidad ante Grasshopper en Suiza, pero falló una ocasión clara contra el portero y sembró dudas en la prensa deportiva.

No obstante, sus compañeros insisten en que es un jugador de élite y que ayudará a cumplir los objetivos trazados para la presente temporada.

Contexto: Arne Slot no olvida a Luis Díaz: esto dijo tras la derrota de Liverpool ante Crystal Palace

Más allá de que en el fútbol no hay nada escrito, Bayern Múnich tiene la obligación de arrasar con todos los títulos en Alemania, empezando por la Supercopa de este sábado y, en especial, la Bundesliga ante equipos de mucho menos presupuesto.

Stuttgart acaba de ganar la Copa de Alemania en el mes de mayo. Ese histórico título lo consiguió venciendo en la final al Arminia Bielefeld, equipo que este año disputará la segunda división de ese país.

En los papeles, el Bayern es amplio favorito a quedarse con la Supercopa. Sin embargo, el equipo de Kompany todavía no es tan confiable y ha sufrido derrotas inesperadas que incluso pusieron a tambalear la continuidad del cuerpo técnico.

Zurich, Switzerland - August 12: Luis Díaz of Bayern Muenchen looks on during the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz va por su primer título en Alemania. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

La hinchada del Bayern Múnich es una de las más exigentes de todo el planeta y una derrota a manos del Stuttgart podría crear un ambiente hostil para todo el plantel, incluido el colombiano Luis Díaz.

Es por eso que el partido por la Supercopa de Alemania se toma como un examen de temperamento para todos los jugadores, que saben la presión con la que cargan en sus hombros.

Lucho se perfila como titular en un esquema ofensivo completado por Harry Kane y Michael Olise. Aunque los bávaros buscan reemplazo para Kingsley Coman, en la cantera ya hubo algunos que levantaron la mano para dar una mano si así lo determina el DT.

Hora y canal para ver Sttutgart vs. Bayern Múnich

  • Supercopa de Alemania - Final
  • Estadio: Mercedes-Benz Arena
  • Hora: sábado 16 de agosto, 1:30 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney+.

Noticias Destacadas

