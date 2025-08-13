Suscribirse

Prensa alemana le da palo a Luis Díaz, tras gol cantado que falló: “Liverpool se ríe”

No faltan las críticas contra el futbolista colombiano, luego de su presentación en el amistoso contra Grasshoper.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 2:33 p. m.
Zurich, Switzerland - August 12: Luis Díaz of Bayern Muenchen looks on during the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz estuvo cerca de su primer gol con el Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz no fue titular, pero sí tuvo minutos en el amistoso de Bayern Múnich contra Grasshoper en Zurich (2-1).

El colombiano ingresó al minuto 62 y gozó de una opción clara para marcar su primer gol, pero la mandó por fuera de los tres palos.

Contexto: Fin en el Bayern Múnich de Luis Díaz es oficial: partida no tiene reversa y será firmada

Ese fallo no pasó desapercibido para la prensa alemana, que empezó a preguntar si este tipo de errores se repetirán a lo largo de la temporada.

Bild le dio una calificación de 4 puntos al partido de Lucho y subió un video de la jugada en la que todos esperaban su estreno goleador. “¿No hizo eso?“, preguntaron en el titular.

“El fichaje millonario Luis Díaz desperdició gran oportunidad”, completa el artículo del medio alemán.

Cuestionan los 75 millones de euros

Pero esa no fue la única crítica que le cayó a Luis Díaz tras su presentación contra Grashopper en el tercer amistoso de pretemporada.

Dietmar Hamann, exjugador que pasó por el Bayern Múnich y fue campeón de Champions League con Liverpool, cuestionó la cifra que pagaron los bávaros para fichar al colombiano.

En su reacción al partido disputado en Suiza, declaró: “Díaz es un muy buen futbolista, pero lo que está haciendo el Bayern no es un modelo de negocio. ¿Traer a un jugador de 28 años por esa cantidad de dinero y luego pagarle incluso más de lo que ganaba en Inglaterra? El Liverpool se ríe“, apuntó.

Contexto: A Virgil van Dijk no le gustó la venta de Luis Díaz: mandó mensaje a los dueños de Liverpool

Hamann, hoy comentarista en Sky Sports, asegura que Vincent Kompany debió darle oportunidad a la cantera para que las finanzas del club se vean beneficiadas a futuro.

El entrenador Kompany no deja jugar a los jóvenes. Y, sin embargo, he oído que hay talento como no lo había habido en diez años”, apuntó el exfutbolista alemán.

Por último, señaló cuál debe ser el verdadero medidor para el proyecto de Kompany. “El campeonato alemán se lo ganará el Bayern. ¿Quién más? El Leverkusen lo tendrá difícil, y tampoco será el Leipzig; el Dortmund es la opción más probable. El referente para el Bayern será la Champions League", indico Hamann.

ZURICH, SWITZERLAND - AUGUST 12: (EDITORS NOTE: Image has been digitally enhanced.) Luis Diaz of FC Bayern Muenchen after the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz tras el amistoso de Bayern Múnich vs. Grasshoper | Foto: FC Bayern via Getty Images

Luis Díaz ilusiona al Bayern

Más allá de las críticas, la dirigencia del Bayern Múnich sigue convencida que hicieron el movimiento correcto para fichar a Luis Díaz y destacan sus ganas de sumarse al proyecto.

“Con la experiencia adquirida en estas conversaciones, puedo decir: quien afirma que el FC Bayern ha perdido su atractivo internacional para las grandes estrellas no conoce el mercado. El FC Bayern fichará a cualquier jugador si está dispuesto a pagar el precio que piden. Pero nosotros solo lo hacemos si estamos completamente convencidos, como en el caso de Luis Díaz”, declaró Max Eberl, director deportivo del club alemán.

Eberl fue la mente maestra detrás del negocio con Liverpool y su plan ya se está plasmando sobre el campo en las últimas alineaciones de Kompany. “Teníamos una idea clara de nuestra nueva línea ofensiva. Si imagino, por ejemplo, un cuarteto con Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala y ahora Luis Díaz en el campo, sin duda tenemos una de las líneas de ataque más peligrosas de Europa”, sentenció.

