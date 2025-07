“Sé el jugador que soy”

“Obviamente, sé el jugador que soy, lo que estoy dando en cada club al que voy, sé lo que me estoy jugando cada año, he crecido futbolísticamente. No te puedo decir que valgo los 70 o 75 (millones), lo que quisieran pagar los clubes, yo nada más vengo a demostrar por qué me querían en el equipo, tratar de demostrar en el campo”, confesó.