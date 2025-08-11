Suscribirse

Deportes

Fin en el Bayern Múnich de Luis Díaz es oficial: partida no tiene reversa y será firmada

Unos cuantos días duró la relación entre el francés y el colombiano. Ahora uno partirá con rumbo al balompié de Arabia Saudita.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 4:52 p. m.
Luis Díaz en la celebración de un gol para Bayern Múnich
Luis Díaz en la celebración de un gol para Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Vienen siendo días de entrenamientos, partidos y despedidas para Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Sin haber cumplido ni siquiera un mes en el cuadro bávaro, el jugador guajiro ha tenido que decir adiós a varios de los compañeros que lo recibieron.

Días atrás, fue el histórico Thomas Muller quien partió de la disciplina roja al Vancouver Whitecaps, de Canadá.

Bayern Múnich dijo adiós, junto a un Thomas Müller que se despedirá al fin de temporada
Thomas Müller era una de las salidas cantadas del plantel de Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Y ahora, al que tendrá que despedir Lucho es al francés, Kingsley Coman, que se irá tras varios años en el Bayern Múnich para Arabia Saudita.

Lo más leído

1. MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

Desde hace varios días ya se venían dando adelantos de este movimiento, pero solo fue hasta este lunes que lo confirmó Fabrizio Romano.

Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich
Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

El especialista en tema de fichajes en Europa puso en X: “¡Kingsley Coman a Al Nassr, allá vamos! Acuerdo con el Bayern por poco menos de € 30 millones".

Además de ello, también mencionó el tiempo de contrato por el que será firmado el galo: “Coman firmará un contrato de tres años en Al Nassr”.

Como si no fuera suficiente para los de Riad tener a Riad tener a Cristiano Ronaldo, Mané y compañía, en este mercado llevaron a tres más de la élite.

Contexto: Al-Nassr se lanzó por otro jugador de Selección Colombia: “Cristiano Ronaldo lo pidió”

Para el comunicador es una clara muestras del “un ambicioso proyecto después de Iñigo Martínez y João Félix”.

Sobre los detalles que restan para que sea oficial dicho movimiento, el periodista mencionó: “Médico y firma esta semana”.

Fin de Coman en Bayern

Con 29 años, el galo irá a consolidar económicamente su carrera deportiva tras haber ya tenido una larga duración en la élite del Viejo Continente.

Sus inicios fueron en el PSG hacia 2012, donde estuvo a lo largo de dos temporadas.

Después fue comprado por la Juventus de Italia. Allí permaneció otros dos años y saltó al Bayern, donde ya acumula diez campañas.

Bayern's Kingsley Coman, right, celebrates after scoring his side's opening goal besides team mate Leroy Sane during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Cologne and FC Bayern Munich in Cologne, Germany, Saturday, May 27, 2023. (AP Photo/Matthias Schrader)
Kingsley Coman tendrá su fin en el Bayern Múnich | Foto: AP

Coman ha sido de los jugadores más ganadores en cuanto a títulos se refiere. Su palmarés se extiende a más de 15 consagraciones en los tres países donde ha estado.

Con la Selección de Francia también ha tenido la oportunidad de estar, siendo parte del Mundial de Qatar 2022, y Eurocopas del 2016, 2020 y 2024.

Camino expedito para Díaz

Al llegar Lucho a Liverpool tuvo que hacer más de la cuenta para ganarse un puesto en la titular de Liverpool.

Ahora en Bayern Múnich, todo parece indicar que las cosas serán algo más sencillas y Vincent Kompany lo tendrá como su titular fijo.

Dichas mencionadas salidas del equipo alemán, han permitido que la lucha por un lugar merme para el de Selección Colombia.

Contexto: Luis Díaz brilla en su primera titularidad con el Bayern Múnich: se lució ante el Tottenham

Coman era un hombre de las entrañas del Bayern, lo que lo hacía uno de los primeros candidatos para quedarse con el lugar de extremo.

Ahora, la salida del francés permite reducir el margen de posibles opciones para el técnico, lo que deja a Díaz en un primer lugar.

Para probar que Lucho tiene garantizado su titular, solo basta con ver que en dos juegos de pretemporada siempre fue opción número 1 del entrenador.

Este martes, nuevamente sería titular ante Grasshopper Club, de Suiza, al que enfrentan desde las 11:00 p.m. (Colombia).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

3. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

4. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

5. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis DíazKingsley ComanAl-NassrDespedidaFichajesLuis Díaz noticias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.