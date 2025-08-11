Fin en el Bayern Múnich de Luis Díaz es oficial: partida no tiene reversa y será firmada

Vienen siendo días de entrenamientos, partidos y despedidas para Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Sin haber cumplido ni siquiera un mes en el cuadro bávaro, el jugador guajiro ha tenido que decir adiós a varios de los compañeros que lo recibieron.

Días atrás, fue el histórico Thomas Muller quien partió de la disciplina roja al Vancouver Whitecaps, de Canadá.

Thomas Müller era una de las salidas cantadas del plantel de Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Y ahora, al que tendrá que despedir Lucho es al francés, Kingsley Coman, que se irá tras varios años en el Bayern Múnich para Arabia Saudita.

Desde hace varios días ya se venían dando adelantos de este movimiento, pero solo fue hasta este lunes que lo confirmó Fabrizio Romano.

Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

El especialista en tema de fichajes en Europa puso en X: “¡Kingsley Coman a Al Nassr, allá vamos! Acuerdo con el Bayern por poco menos de € 30 millones".

Además de ello, también mencionó el tiempo de contrato por el que será firmado el galo: “Coman firmará un contrato de tres años en Al Nassr”.

Como si no fuera suficiente para los de Riad tener a Riad tener a Cristiano Ronaldo, Mané y compañía, en este mercado llevaron a tres más de la élite.

Para el comunicador es una clara muestras del “un ambicioso proyecto después de Iñigo Martínez y João Félix”.

Sobre los detalles que restan para que sea oficial dicho movimiento, el periodista mencionó: “Médico y firma esta semana”.

Fin de Coman en Bayern

Con 29 años, el galo irá a consolidar económicamente su carrera deportiva tras haber ya tenido una larga duración en la élite del Viejo Continente.

Sus inicios fueron en el PSG hacia 2012, donde estuvo a lo largo de dos temporadas.

Después fue comprado por la Juventus de Italia. Allí permaneció otros dos años y saltó al Bayern, donde ya acumula diez campañas.

Kingsley Coman tendrá su fin en el Bayern Múnich | Foto: AP

Coman ha sido de los jugadores más ganadores en cuanto a títulos se refiere. Su palmarés se extiende a más de 15 consagraciones en los tres países donde ha estado.

Con la Selección de Francia también ha tenido la oportunidad de estar, siendo parte del Mundial de Qatar 2022, y Eurocopas del 2016, 2020 y 2024.

Camino expedito para Díaz

Al llegar Lucho a Liverpool tuvo que hacer más de la cuenta para ganarse un puesto en la titular de Liverpool.

Ahora en Bayern Múnich, todo parece indicar que las cosas serán algo más sencillas y Vincent Kompany lo tendrá como su titular fijo.

Dichas mencionadas salidas del equipo alemán, han permitido que la lucha por un lugar merme para el de Selección Colombia.

Coman era un hombre de las entrañas del Bayern, lo que lo hacía uno de los primeros candidatos para quedarse con el lugar de extremo.

Ahora, la salida del francés permite reducir el margen de posibles opciones para el técnico, lo que deja a Díaz en un primer lugar.

Para probar que Lucho tiene garantizado su titular, solo basta con ver que en dos juegos de pretemporada siempre fue opción número 1 del entrenador.