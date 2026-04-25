Otra estrella del Real Madrid se perdería el Mundial 2026: prensa europea confirma todo

No son muy buenas las noticias que llegan desde España de cara al Mundial 2026. La prensa europea reporta que Éder Militão se perdería la Copa del Mundo, lo que sería una dura baja para la Selección de Brasil.

Brasil sufre otra delicada baja a menos de dos meses para el Mundial 2026: Real Madrid lo hizo oficial

El defensor del Real Madrid se lesionó el pasado jueves, 23 de abril, según había confirmado el club blanco. Ahora, dos días después, todo indica que estará de baja por mucho tiempo, por lo que no podría ser llamado por Carlo Ancelotti.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militão por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, señaló en un principio el conjunto español.

La situación parece que es más grave de lo que se esperaba y el defensor central tendría que pasar por el quirófano tras una lesión en los isquiotibiales.

De acuerdo con Fabrizio Romano, reconocido periodista en el mundo del fútbol, se trataría de una recaída de un problema que el brasileño tuvo en el pasado.

"La cicatriz de su lesión anterior se ha reabierto, y Militão podría tener que someterse nuevamente a cirugía. En ese caso, estaría fuera del Mundial“, indicó en su cuenta de X.

Si se llega a confirmar la operación, algo que se espera que el Real Madrid informe en las próximas horas, Militão podría estar entre cuatro y cinco meses lejos de las canchas.

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De esta manera, estaría totalmente descartado para una posible convocatoria de Ancelotti de cara a la Copa del Mundo. Esto sería una gran baja para Brasil, ya que el defensor es uno de los indiscutidos en la lista y muchas veces ha sido pilar de la línea de atrás de La Canarinha.

Con esto, los dirigidos por el italiano sumarían su segunda gran baja para la cita orbital; hace algunos meses, Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo, por lo que tampoco podrá ser tenido en cuenta.

Éder Militão, jugador del Real Madrid. Foto: Getty Images

Por el momento, resta esperar a que se tenga la confirmación oficial por parte del Real Madrid y de la Selección de Brasil.