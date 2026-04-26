Exjugador de selección Colombia presentó nueva liga de fútbol para impulsar el talento en las regiones

El exfutbolista colombiano y exselección Colombia, Carlos ‘La Roca’ Sánchez, presentó de manera oficial la Liga El Dorado, un proyecto deportivo que busca fortalecer en las regiones el fútbol colombiano.

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Esta iniciativa nació con el objetivo de crear mayores oportunidades a aquellos jóvenes, niños y niñas que aspiran a convertirse en las más grandes estrellas del balompié, pero que no han podido concretar sus sueños debido a estar ubicados en territorios del país que se encuentran muy alejados del deporte.

La Liga El Dorado busca ofrecer una mayor inclusión en el ámbito del fútbol colombiano, arrancando con un total de ocho equipos que provienen de distintos puntos del país que poseen varios límites a la hora de recibir oportunidades en el país, como La Guajira, Caquetá, Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Refiriéndose a la organización de los encuentros que estos equipos van a disputar, la liga será un formato de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Los dos mejores equipos durante la clasificatoria general se enfrentarán en una gran final para decidir al ganador de la liga.

Se tiene planteado que la primera edición de la Liga El Dorado se pueda llevar a cabo entre los meses de agosto y diciembre de 2026.

“Hay historias que aún no han podido mostrarse. Jugadores que siguen esperando su momento. Hoy esa realidad no se pasa por alto. Se mira de frente. Porque el fútbol no debería ser para unos pocos. Debería ser una oportunidad para todos“, menciona Carlos Sánchez por medio de sus redes sociales.

El diferencial de la liga ante el contenido deportivo que uno observa en el fútbol colombiano

Durante la presentación de la Liga El Dorado, Carlos ‘La Roca’ Sánchez comentó que este sueño nace de la convicción y el potencial que tiene el fútbol profesional colombiano, sobre todo en los puntos de las regiones, por lo que esta liga abre oportunidades a aquellos deportistas que nunca la han tenido.

Adicionalmente, la meta es también promover identidad regional, desarrollo social y nuevas posibilidades para jugadores y comunidades, de esta manera resaltando el regionalismo y visibilizando a estas poblaciones en el país.

‘La Roca’ presenta apoyos de otras figuras del fútbol profesional colombiano, como lo es la leyenda del Independiente Santa Fe, Omar Pérez, quien respalda la creación de esta liga.

Cabe recalcar que la Liga El Dorado no competirá contra la Dimayor ni con la Federación Colombiana de Fútbol, ya que busca complementar la escena del fútbol colombiano dedicada a potenciar el crecimiento de los futuros talentos del país.