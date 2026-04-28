Burnley busca cortar su racha negativa ante Leeds United

El cotejo entre Leeds United y Burnley, por la fecha 35 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 1 de mayo, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Burnley

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer derrotado 0 a 1 ante Manchester City. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Burnley quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 40 puntos (9 PG - 13 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (4 PG - 8 PE - 22 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 15 Leeds United 40 34 9 13 12 -7 19 Burnley 20 34 4 8 22 -34

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 14:00 horas

Fecha 37: vs Brighton and Hove: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Aston Villa: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Arsenal: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Burnley, según país