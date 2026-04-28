Burnley busca cortar su racha negativa ante Leeds United

El cotejo entre Leeds United y Burnley, por la fecha 35 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 1 de mayo, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Elland Road.
Así llegan Leeds United y Burnley
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley viene de caer derrotado 0 a 1 ante Manchester City. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Burnley quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 40 puntos (9 PG - 13 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (4 PG - 8 PE - 22 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|73
|34
|22
|7
|5
|38
|2
|Manchester City
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|3
|Manchester United
|61
|34
|17
|10
|7
|14
|15
|Leeds United
|40
|34
|9
|13
|12
|-7
|19
|Burnley
|20
|34
|4
|8
|22
|-34
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 37: vs Brighton and Hove: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 36: vs Aston Villa: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs Arsenal: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Burnley, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas