Fútbol - España - Primera División

Girona y Mallorca se encuentran en la fecha 34

Todo lo que tienes que saber en la previa de Girona vs Mallorca. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el viernes 1 de mayo, comenzará a las 14:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de abril de 2026 a las 8:45 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Girona recibe el próximo viernes 1 de mayo a Mallorca por la fecha 34 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Mallorca

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 2 a 3 ante Betis en el Mestalla. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Mallorca logró empatar 1-1 ante Valencia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo quinto puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8533281457
2Real Madrid7433235537
3Villarreal6533205821
15Girona383391113-14
17Mallorca35339816-10

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 35: vs Rayo Vallecano: 11 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 35: vs Villarreal: 10 de mayo - 07:00 horas
  • Fecha 36: vs Getafe: 13 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Mallorca, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas