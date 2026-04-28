Girona y Mallorca se encuentran en la fecha 34

Girona recibe el próximo viernes 1 de mayo a Mallorca por la fecha 34 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.
Así llegan Girona y Mallorca
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona cayó 2 a 3 ante Betis en el Mestalla. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Mallorca logró empatar 1-1 ante Valencia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el décimo quinto puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|15
|Girona
|38
|33
|9
|11
|13
|-14
|17
|Mallorca
|35
|33
|9
|8
|16
|-10
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Rayo Vallecano: 11 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Villarreal: 10 de mayo - 07:00 horas
- Fecha 36: vs Getafe: 13 de mayo - 14:30 horas
- Fecha 37: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Mallorca, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas