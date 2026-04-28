Girona y Mallorca se encuentran en la fecha 34

Girona recibe el próximo viernes 1 de mayo a Mallorca por la fecha 34 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Mallorca

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 2 a 3 ante Betis en el Mestalla. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Mallorca logró empatar 1-1 ante Valencia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo quinto puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 15 Girona 38 33 9 11 13 -14 17 Mallorca 35 33 9 8 16 -10

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 35: vs Rayo Vallecano: 11 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 35: vs Villarreal: 10 de mayo - 07:00 horas

Fecha 36: vs Getafe: 13 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Mallorca, según país