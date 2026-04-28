Pisa busca salir del último lugar ante Lecce

Por la fecha 35 de la Serie A, Lecce y Pisa se enfrentan el viernes 1 de mayo desde las 13:45 horas, en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.
Así llegan Pisa y Lecce
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa no pudo ante Parma en el Ennio Tardini. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 12 goles en contra y registró solo 1 a favor.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Lecce finalizó con un empate 0-0 ante Hellas Verona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 7 tantos.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lecce sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el vigésimo puesto con 18 puntos (2 PG - 12 PE - 20 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 19 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|79
|34
|25
|4
|5
|49
|2
|Napoli
|69
|34
|21
|6
|7
|19
|3
|Milan
|67
|34
|19
|10
|5
|21
|17
|Lecce
|29
|34
|7
|8
|19
|-24
|20
|Pisa
|18
|34
|2
|12
|20
|-37
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 36: vs Cremonese: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 36: vs Juventus: 9 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Lecce, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas