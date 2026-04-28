Pisa busca salir del último lugar ante Lecce

Por la fecha 35 de la Serie A, Lecce y Pisa se enfrentan el viernes 1 de mayo desde las 13:45 horas, en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Lecce

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa no pudo ante Parma en el Ennio Tardini. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 12 goles en contra y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Lecce finalizó con un empate 0-0 ante Hellas Verona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 7 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lecce sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 18 puntos (2 PG - 12 PE - 20 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 17 Lecce 29 34 7 8 19 -24 20 Pisa 18 34 2 12 20 -37

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Cremonese: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Juventus: 9 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Lecce, según país