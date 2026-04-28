Brasil se cae a pedazos para el Mundial 2026: confirman la baja de otra de sus estrellas

No viene corriendo con suerte Brasil de cara a la Copa del Mundo. En la recta final de la participación previo al certamen, ya son tres los jugadores que se le han lesionado y no podrán ser tenidos en cuenta por Carlo Ancelotti.

El listado desafortunado para la pentacampeona empezó con Rodrygo, del Real Madrid, luego vino el caso de Estêvão, perteneciente al Chelsea y, ahora, se ha sumado Éder Militão, también del cuadro merengue de España.

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Los jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: la oscura lista que crece cada vez más

Según lo confirmó el medio deportivo brasileño Ge Globo en una nota que salió este martes, 28 de abril: “Militão será operado y quedará fuera del Mundial”.

De acuerdo a lo mencionado por el citado medio al interior de la nota, estos investigaron con los profesionales que vienen tratando al central. Estos dieron una respuesta certera al respecto.

“Una consulta realizada esta mañana en Finlandia confirmó la gravedad de su lesión en el muslo izquierdo”, iniciaron. “Se espera que no regrese a los terrenos de juego hasta octubre”, completan sobre el parte médico dado.

La lesión que sacó a Militão del Mundial

Hace unos cuantos días frente al Alavés, por LaLiga, el zaguero fue sustituido por un dolor muscular que sintió. Los primeros diagnósticos no mostraban que fuese grave, pero luego vinieron las recaídas y el panorama empezó a ser más oscuro.

Éder Militão acompañado de los servicios médicos del Real Madrid Foto: Getty Images

Militão en los últimos meses ha padecido más de una complicación muscular. Durante cuatro meses, entre diciembre y marzo, para ser exactos, el brasileño estuvo fuera de las canchas por complicaciones en la misma zona que hoy día le marca que se pierde el próximo Mundial.

Historial de lesiones de Militão:

Abril de 2026 – Bíceps femoral pierna izquierda (recaída muscular) Sufrida ante Alavés.

Se reporta baja de 4 a 5 meses y pérdida de la chance de ir al Mundial 2026.

Diciembre de 2025 – Rotura muscular en bíceps femoral izquierdo

Estuvo fuera cerca de 115 días.

Regresó en abril de 2026.

Noviembre de 2024 – Rotura de ligamento cruzado anterior (rodilla derecha)

Segunda lesión grave de rodilla en poco más de un año.

Baja aproximada de 8 meses.

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Ancelotti ajusta su lista final

Previo a la pasada fecha Fifa de amistosos jugada en marzo, Carlo Ancelotti dio a entender que ya tenía casi lista la lista de convocados para la próxima Copa del Mundo.

Ante los medios de comunicación señaló en su momento: “tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido”.

Sobre Neymar también precisaba que necesitaba “ seguir trabajando y demostrar una buena condición física. Podría estar en el Mundial”.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil Foto: Getty Images

Ahora, con la baja de tres jugadores para Brasil, un poco podría llegar a cambiar ese listado de 26 que representarán a la verdeamaerla y donde esperan poder llegar a la sexta corona de consagraciones, reafirmando ser el más veces campeón mundial.

Brasil es la candidata a pasar de ronda en el grupo C, pero deberá revalidarlo con una Marruecos que podría ser la gran sorpresa.

Partidos de Brasil en la fase de grupos de la Copa del Mundo: