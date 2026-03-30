¿Y Neymar? Ancelotti da dictamen de Brasil para el Mundial 2026 y su convocatoria final

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo este lunes que tiene “bastante definida” la alineación con la que debutará en el Mundial de Norteamérica 2026, el próximo 13 de junio contra Marruecos, así como la lista final de convocados para el torneo.

El entrenador italiano asumió el cargo en junio pasado rumbo a lo que será su primera Copa del Mundo como seleccionador, tras una brillante carrera como timonel de grandes clubes europeos.

Ancelotti revela que lista final para a Copa do Mundo e time da estreia já está "bastante definido" na sua cabeça. pic.twitter.com/WjfOt0xSrl — ge (@geglobo) March 30, 2026

En el camino ha sufrido bajas importantes para el Mundial, como la del lesionado atacante Rodrygo, y la incertidumbre sobre la situación física de Neymar, quien no ha jugado bajo el mando de Ancelotti.

“Hemos hecho una gran evaluación de los jugadores que no conocía. Ahora tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido”, declaró Carletto en una rueda de prensa en Orlando, Estados Unidos, donde Brasil se enfrentará el martes a Croacia en un amistoso.

Ancelotti, de 66 años, reconoció que las lesiones le impedirán probar a su once de referencia frente a los croatas, al igual que ocurrió contra Francia, el jueves, en un encuentro perdido 2-1 cerca de Boston.

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Pero el seleccionador, que presentó diez alineaciones distintas en sus diez partidos al frente de la Seleção, celebró la aparición de jugadores como el defensa Léo Pereira y los centrocampistas Danilo dos Santos de Oliveira y Gabriel Sara, que permitirán aumentar “la competencia para la lista final”.

Consultado sobre la presencia en la lista de Danilo, el veterano defensor del Flamengo, Ancelotti lo definió como “un jugador muy importante, dentro y fuera del campo”.

Declaró que el exjugador del Real Madrid y el Manchester City “tiene asegurado estar en la lista final de 26 por su actitud, carácter, personalidad y juego”.

Vinícius Jr durante un entrenamiento de Brasil Foto: AFP

Confirmó además que podrá contar el martes con el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. y Marquinhos, defensor del Paris Saint-Germain, que arrastraban cansancio y molestias físicas en los últimos días.

El zaguero, uno de los capitanes de los pentacampeones mundiales, se perdió el juego contra Francia.

Sobre el partido contra Croacia, el último antes de revelar la lista final de convocados, Ancelotti aseguró que cambiará algunos jugadores respecto al amistoso ante los Bleus, pero que mantendrá el mismo sistema ofensivo, con hasta cuatro delanteros.

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El italiano rindió homenaje al veterano centrocampista croata Luka Modric, que estuvo bajo sus órdenes en el Real Madrid.

“Puede hacer todas las posiciones porque es un mediocampista completo y moderno, uno de los mejores jugadores que he entrenado en ese puesto (…) Es único, no hay otro como él en el mercado”, alabó.

¿Y Neymar?

Sería una sorpresa de última hora si Neymar va a la Copa del Mundo con Brasil. En la más reciente convocatoria no estuvo y el italiano explicó por qué.

Neymar y Carlo Ancelotti. Estrella y seleccionador no se juntaron a tres meses del Mundial 2026 Foto: AFP (diseño de SEMANA)

“Neymar no está en esta convocatoria porque no está al 100 %. Necesita seguir trabajando y demostrar una buena condición física. Podría estar en el Mundial”, dijo Carletto despertando ilusión.

Se espera que, a 73 días de la cita mundialista, el crack brasileño realice a cabalidad el plan destinado para ser parte de la delegación en busca del hexacampeonato mundial.

*Con información de AFP.